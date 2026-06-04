Herbalife Việt Nam bền bỉ đồng hành cùng Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Sáng 24-5, tại khuôn viên Dinh Độc Lập (TP HCM), Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 với sự tham gia của hơn 3.000 người dân, chuyên gia y tế, huấn luyện viên dinh dưỡng cùng 20 đội chơi đến từ nhiều đơn vị.

Chương trình có sự tham dự và chỉ đạo của TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia phát biểu tại chương trình.

Trải qua 6 mùa tổ chức liên tiếp, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam đã trở thành một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu về nâng cao nhận thức dinh dưỡng và vận động tại Việt Nam. Thành công đó có sự đồng hành bền bỉ của Herbalife Việt Nam - đơn vị luôn tích cực phối hợp cùng ngành y tế và các cơ quan truyền thông trong các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, béo phì ngày càng gia tăng và xu hướng sống tĩnh tại ở giới trẻ trở nên đáng báo động, chương trình năm nay tiếp tục truyền đi thông điệp về việc chủ động chăm sóc sức khỏe thông qua dinh dưỡng khoa học và vận động thường xuyên.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của y tế dự phòng và việc xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Theo Thứ trưởng, việc mỗi người dân chủ động rèn luyện thể chất, kiểm soát chế độ ăn uống và duy trì thói quen sinh hoạt khoa học chính là giải pháp hiệu quả để phòng bệnh từ sớm, từ xa.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Y tế cũng ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp trong việc chung tay cùng ngành y tế tổ chức những chương trình thiết thực cho cộng đồng, trong đó có sự gắn bó xuyên suốt của Herbalife Việt Nam với Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam qua nhiều năm liên tiếp.

Toàn cảnh sự kiện cộng đồng ý nghĩa với sự tham gia của gần 300 thành viên đội chơi và thu hút hàng nghìn người dân hưởng ứng.

Đại diện Ban tổ chức, nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, trải qua 6 mùa tổ chức, chương trình không chỉ dừng lại ở một ngày hội vận động mà đã trở thành diễn đàn truyền thông sức khỏe cộng đồng có sức lan tỏa mạnh mẽ.

"Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam suốt 6 mùa bền bỉ đã trở thành một sự kiện cộng đồng ngoài trời ý nghĩa, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của công chúng cũng như các cơ quan quản lý trung ương và địa phương", ông Trần Tuấn Linh chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, sự đồng hành xuyên suốt của Herbalife Việt Nam trong nhiều năm qua đã góp phần quan trọng giúp chương trình được duy trì ổn định, ngày càng mở rộng quy mô và tạo hiệu ứng xã hội tích cực về xây dựng lối sống khỏe mạnh trong cộng đồng.

Đại diện Herbalife Việt Nam, ông Nguyễn Thành Đạt cho biết doanh nghiệp luôn kiên định với định hướng đồng hành cùng các hoạt động thúc đẩy dinh dưỡng cân bằng, lối sống năng động và nâng cao sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam, Thái Lan và Campuchia phát biểu tại sự kiện.

"Chúng tôi tin rằng những chương trình cộng đồng mang tính thực hành như Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam sẽ góp phần giúp người dân thay đổi nhận thức, hình thành thói quen sống lành mạnh một cách bền vững", đại diện Herbalife Việt Nam chia sẻ.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện năm nay là màn đồng diễn thể dục sôi động của hàng nghìn người dân thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, tạo nên bầu không khí đầy năng lượng tại khuôn viên Dinh Độc Lập.

Xuyên suốt chương trình, người dân còn được tham gia khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cùng các chuyên gia về dinh dưỡng và vận động; được đo chỉ số BMI, tư vấn chế độ ăn phù hợp và hướng dẫn xây dựng thực đơn khoa học, kiểm tra thể trạng, và tư vấn chế độ vận động phù hợp cho từng độ tuổi, từng đối tượng. Đây là khu vực thu hút đông đảo người dân xếp hàng chờ đăng ký.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và đội ngũ chuyên gia hàng đầu chụp ảnh lưu niệm tại Chương trình do Báo Sức khỏe và Đời sống và Herbalife Việt Nam tổ chức.

Tại khu vực sân khấu chính, phần thi vận động của 20 đội chơi liên tục khuấy động không khí với các tiết mục aerobic, zumba, nhảy hiện đại và múa tập thể được đầu tư công phu. Những màn trình diễn trẻ trung, giàu năng lượng nhận được sự cổ vũ hào hứng từ khán giả. Thông qua phần trình diễn, các đội chơi truyền tải thông điệp về việc duy trì lối sống tích cực, tăng cường vận động để nâng cao sức khỏe.

Ngoài phần thi vận động, các đội chơi còn tham gia tranh tài ở phần thi kiến thức dinh dưỡng với nhiều câu hỏi xoay quanh chế độ ăn khoa học, vận động hợp lý và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Không khí tranh tài sôi nổi, hào hứng kéo dài xuyên suốt chương trình.

Theo Ban Tổ chức, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của dinh dưỡng và vận động trong chăm sóc sức khỏe chủ động, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Với sự đồng hành bền bỉ của Herbalife Việt Nam qua 6 mùa tổ chức, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những chương trình truyền thông sức khỏe cộng đồng có sức ảnh hưởng tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy lối sống lành mạnh cho người dân Việt Nam.

Với phần trình diễn ấn tượng, sáng tạo cùng tinh thần đồng đội nổi bật tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 diễn ra sáng 24-5 tại Dinh Độc Lập (TP HCM), đội FStyle Crew đã xuất sắc giành Giải đặc biệt của chương trình. Đội chơi gây ấn tượng mạnh nhờ sự đồng đều trong kỹ thuật, khả năng làm chủ sân khấu và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến cộng đồng. Giải nhất thuộc về TEAM LỬA với màn biểu diễn giàu năng lượng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố nghệ thuật và tinh thần thể thao. Hai đội giành Giải nhì gồm Sắc màu dân tộc và VTMusik. Các tiết mục mang màu sắc riêng biệt, thể hiện sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức biểu diễn. Trong khi đó, các đội LTS Dance Team, IU ArTeam và FUEGO cùng nhận Giải ba nhờ phong cách trình diễn trẻ trung, sáng tạo và khả năng khuấy động không khí ngày hội. Ban tổ chức cũng trao Giải tư cho 13 đội chơi gồm: PROJECT 7, Oly Dance, TOP-TIER, UEF - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đội Fitverse, Đội Văn nghệ xung kích HSU, USH - Đại học Thể dục thể thao TP HCM, D.FUSION, UMT Crew, FE.VER Dance Team, EmberFloor và CA CREW.