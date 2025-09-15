HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hết lòng vì công việc, vì mọi người

TRẦN THẾ TUYỂN - nguyên Thư ký Tòa soạn Báo Quân khu 7

Được tin nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga - nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM - về với tổ tiên, bao kỷ niệm ùa về…

Đó là những năm đầu cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1977-1978), tôi còn công tác ở Báo Quân khu 7, thường xuyên được đón đồng nghiệp đến thăm và làm việc; còn chị Hằng Nga là phóng viên Báo Tuổi Trẻ. Mỗi khi có khách, anh Mai Bá Thiện, sếp trực tiếp của tôi, thường bảo chuẩn bị cơm trưa tiếp đãi. Đó là những suất cơm lính, phần lớn độn bo bo và vài miếng cá khô lép kẹp. Nhà báo Vũ Xiêm và Xuân Hòa có thêm món "đặc biệt" đãi khách là đĩa rau muống (trồng tăng gia) xào với xác mỡ xin từ nhà bếp.

Chị Hằng Nga và các đồng nghiệp không ngại dùng bữa với anh em Báo Quân khu 7. Câu chuyện của chúng tôi đều hướng ra biên giới. Vài ngày sau, chúng tôi cùng hành quân ra biên giới hoặc đến tận các phum sóc Campuchia - nơi bộ đội tình nguyện Việt Nam đang giúp bạn. Trực tiếp cùng tác nghiệp, tôi trân quý sự yêu nghề và trách nhiệm với công việc của chị Hằng Nga. Chúng tôi càng trân trọng sự gần gũi, hết lòng với mọi người của một nhà báo trẻ mà chúng tôi đùa là "cành vàng lá ngọc".

Khi công tác tại các mặt trận 479, 779…, chị Hằng Nga gần gũi, cần mẫn như một chiến sĩ thực thụ. Đi đến đâu, chị cũng được bộ đội và người dân yêu quý. Sau các chuyến công tác hiểm nguy và gian khổ ấy, những bài báo hừng hực hơi thở cuộc sống của chị và đồng nghiệp đăng trên báo, phát trên đài, góp phần động viên bộ đội tình nguyện Việt Nam hoàn thành tốt nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Không chỉ là nhà báo xông pha nơi tuyến lửa, sau này, chị Hằng Nga còn được giao nhiều trọng trách: Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM, Đại biểu Quốc hội. Ở cương vị nào, chị vẫn giữ được nét đẹp ấy: Hết lòng vì công việc, hết lòng vì mọi người; khiêm tốn, gần gũi, sẻ chia.

Điều đáng trân trọng và cảm phục là dù sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước và cách mạng; cháu gọi các ông Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Đinh Đức Thiện là cậu ruột, chị Hằng Nga không hề ỉ lại. Từ cô công nhân điện, chị phấn đấu trở thành nhà báo giỏi và một trong những người quản lý báo chí xuất sắc.

Đối với quê hương, chị Hằng Nga là người luôn sống trọn tình, vẹn nghĩa. Khi nhà báo Hồng Vinh (nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân), Lê Nguyên Long (nguyên Phó Giám đốc VTV tại TP HCM) cùng chúng tôi vận động thành lập CLB Nhà báo Thành Nam, dù sức khỏe không còn như trước, chị vẫn được chồng là anh Nguyễn Quang Thọ (nguyên Tổng Biên tập Báo Yêu Trẻ) đẩy xe lăn đến động viên. Chị gửi gắm: "Quê hương chúng ta có truyền thống hiếu học, vượt khó vươn lên, lại là một trong những địa phương có nhiều nhà báo giỏi, thành danh. Tôi ủng hộ xây dựng CLB này, trước hết để tập hợp, động viên anh em đồng hương đồng nghiệp làm việc; sau là truyền lửa cho thế hệ kế tục".

Không chỉ với đồng hương mà ở bất cứ cương vị nào, công tác ở đâu, chị Hằng Nga cũng luôn quan tâm, giúp đỡ lớp trẻ dấn thân và cống hiến…

Cách đây không lâu, nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM và Ban Thường vụ hội tổ chức họp mặt những ủy viên ban chấp hành hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi gặp lại chị Hằng Nga. Cô phóng viên trẻ trung, điệu đàng một thời nay đã là nhà báo lão thành sắp bước vào tuổi bát tuần. Chúng tôi ôn lại những kỷ niệm xưa. Vợ chồng chị rủ chúng tôi lên thăm nhà ở Củ Chi. Lu bu nhiều việc, cuộc "hẹn hò" cuối cùng ấy chưa thành hiện thực thì chúng tôi đã nghe hung tin chị đi xa mãi...

Bài viết này như nén tâm nhang tưởng nhớ nhà báo Hằng Nga - một người đồng nghiệp, đồng hương đáng kính. 

