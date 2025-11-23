HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hiến kế để TP HCM thành "bối cảnh phim trong và ngoài nước"

Bài và ảnh: Minh Khuê

(NLĐO) – Nhiều kinh nghiệm, ý kiến được chuyên gia trong và ngoài nước đưa ra để giúp TP HCM thành điểm đến sản xuất phim.

Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương" và ra mắt cẩm nang "TP HCM - Điểm đến sản xuất phim" tiếng Anh đã diễn ra sáng 23-11 tại Khách sạn Rex.

Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam (LHP VN) lần thứ XXIV. Hội thảo do Sở VH-TT TP HCM phối hợp với Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) và Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM tổ chức.

Nhiều đại biểu tham dự hội thảo: Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL - Trưởng ban chỉ đạo LHP VN lần thứ XXIV; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP HCM – đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP VN lần thứ XXIV; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức LHP VN lần thứ XXIV; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, đồng Trưởng ban tổ chức LHP VN lần thứ XXIV; PGS-TS Nguyễn Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ VH-TT-DL; Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM,… các chuyên gia điện ảnh đến từ Pháp, Úc, Singapore, Ấn Độ cùng đông đảo nhà sản xuất phim trong nước và quốc tế.

Tại hội thảo, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP VN lần thứ XXIV - cho biết cẩm nang "TP HCM - Điểm đến sản xuất phim" là bước đầu tiên trong hành trình xây dựng TP HCM trở thành trung tâm sản xuất phim năng động, hiệu quả và mang tầm khu vực.

Hiến kế để TP HCM thành bối cảnh phim trong và ngoài nước - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP HCM - đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP VN lần thứ XXIV

Ông Paul Abela – Tùy viên Nghe nhìn Đại sứ quán Pháp, đơn vị hỗ trợ TP HCM làm cẩm nang "TP HCM - Điểm đến sản xuất phim", chia sẻ: "Cẩm nang là nhu cầu thiết yếu, giúp nhà làm phim không mất nhiều thời gian tìm hiểu về bối cảnh TP HCM khi muốn quay phim tại đây. Điện ảnh luôn là chủ điểm, cầu nối văn hóa hai quốc gia Việt – Pháp. Pháp có chuyên môn, giúp đỡ thực hiện cẩm nang để TP HCM chuyên nghiệp hóa các công đoạn phát triển điện ảnh, hội nhập quốc tế. Đây là bước đầu quan trọng cho nhà làm phim trong và ngoài nước dễ dàng chọn bối cảnh ở TP HCM, nâng vị thế, tầm vóc điện ảnh TP HCM trong Đông Nam Á".

Hiến kế để TP HCM thành điểm đến thu hút các đoàn phim trong nước và quốc tế, PGS-TS Nguyễn Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ VH-TT-DL, nhấn mạnh TP HCM cần tháo gỡ điểm nghẹn, khơi thông nguồn lực, biến công nghiệp văn hóa mà điển hình là điện ảnh thành quyền lực mềm. 

Theo bà, TP HCM cần cơ chế tài chính, thuế tạo sự ưu đãi, đặc thù, cạnh tranh so với khu vực. TP HCM nên có mô hình trung tâm hỗ trợ sản xuất phim, cấp phép theo cơ chế một cửa, giảm tối đa thời gian cho nhà làm phim trong thủ tục hành chính. Việc ưu tiên quỹ đất, quy hoạch nhắm vào điện ảnh, định hình hệ sinh thái điện ảnh là chiến lược lâu dài để phát triển điện ảnh bền vững. 

"Cần có sự liên kết "máu thịt" giữa điện ảnh, du lịch, định vị thương hiệu trong sự kết nối các lĩnh vực khác như âm nhạc, hội họa, kiến trúc…" - PGS-TS Nguyễn Thu Phương cho biết.

Hiến kế để TP HCM thành bối cảnh phim trong và ngoài nước - Ảnh 2.

Ông Paul Abela – Tùy viên Nghe nhìn Đại sứ quán Pháp, đơn vị hỗ trợ TP HCM làm cẩm nang "TP HCM - Điểm đến sản xuất phim". Ảnh: Ban Tổ chức

Hiến kế để TP HCM thành bối cảnh phim trong và ngoài nước - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP VN lần thứ XXIV - trao hoa cho các cá nhân, đơn vị thực hiện cẩm nang. Ảnh: Ban Tổ chức

Hiến kế để TP HCM thành bối cảnh phim trong và ngoài nước - Ảnh 4.

PGS-TS Nguyễn Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ VH-TT-DL, chia sẻ. Ảnh: Ban Tổ chức

Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM, nhận định điển ảnh muốn phát triển phải chuyển đổi phù hợp xu hướng khách quan, vừa phục vụ chính trị vừa đáp ứng nhu cầu giải trí công chúng, bán ra nước ngoài, không chỉ trong nước mà còn khu vực.

Hiến kế để TP HCM thành bối cảnh phim trong và ngoài nước - Ảnh 5.

Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM. Ảnh: Ban Tổ chức

Bà Phan Cẩm Tú - Ủy viên Ban Thường Vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Luật sư Sở hữu trí tuệ, nói về việc áp dụng, đánh giá bộ chỉ số Thu hút đoàn làm phim - PAI. Theo bà, để mời khách đến nhà thì chúng ta chào đón thế nào, cần thể hiện sự chào đón đó ra. Luật hiện tại chưa áp dụng được toàn diện thì địa phương như TP HCM cũng nên sáng tạo, gia giảm hoặc miễn hoàn toàn tiền cho các khu bối cảnh khi các đoàn thuê, thủ tục hành chính nhanh, gọn.

Hội thảo có 2 bàn tròn, bàn tròn 1 chủ đề "Chia sẻ Kinh nghiệm thu hút các đoàn làm phim trên thế giới và các bài học cho Việt Nam" với các diễn giả: Nhà sản xuất Phạm Gia Quý – Giám đốc Spring Authur, đạo diễn Paul Brenner – Úc, Nhà sản xuất Andy Ho của RICE Content & Media - Singapore, Nhà sản xuất Terry Gordon (Úc) – Giám đốc Asia Film Fixers, ông Nigel - Giám đốc Movieworx của Úc.

Bàn tròn 2 có chủ đề "Định hướng xây dựng cơ chế, chính sách thu hút sản xuất phim tại các địa phương" với các diễn giả: Ông Đỗ Quốc Việt – Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; ông Phạm Bình An – Phó Viện trưởng – Viện Phát triển TP HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, đồng Trưởng ban tổ chức LHP VN lần thứ XXIV; PGS-TS Nguyễn Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ VH-TT-DL; bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM. Nhiều nội dung đưa ra trong bàn tròn 2.

Hiến kế để TP HCM thành bối cảnh phim trong và ngoài nước - Ảnh 7.

Bàn tròn 1

Hiến kế để TP HCM thành bối cảnh phim trong và ngoài nước - Ảnh 8.

Bàn tròn 2

Đạo diễn Victor Vũ: "Muốn đi xa, phải bám vào gốc rễ"

Đạo diễn Victor Vũ: "Muốn đi xa, phải bám vào gốc rễ"

(NLĐO) - Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ giá trị văn hóa truyền thống luôn bền vững theo thời gian và điện ảnh Việt muốn đi xa, hội nhập quốc tế phải bám gốc rễ.

NSƯT Đặng Thái Huyền đáp trả quan điểm "Mưa đỏ" là "chiếc áo quá rộng"!

(NLĐO) - Đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền không hiểu quan điểm cho rằng "Mưa đỏ" là "chiếc áo quá rộng" với Điện ảnh Quân đội nhân dân.

TP HCM - "Thành phố Sáng tạo điện ảnh"

LHP Việt Nam lần thứ XXIV mang ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh những giá trị tinh thần, bản sắc và trí tuệ Việt Nam thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

