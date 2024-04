Hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh

Đào tạo nguồn nhân lực

Bình Dương sớm xây dựng quy hoạch phát triển và kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp then chốt của tỉnh, hình thành các trung tâm, nhóm khoa học và công nghệ mạnh đủ giải quyết các nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực phát triển công nghiệp của tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên sâu, cán bộ quản lý nhà nước am hiểu về phát triển công nghiệp then chốt.