Hiện trạng "đắng lòng" hầm đi bộ ra biển đầu tiên ở Đà Nẵng

Thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết đường hầm Holiday Beach Subway do Công ty CP Hoa Ky (Holiday Beach Danang Hotel & Resort) xây dựng theo chủ trương xã hội hóa của TP. Hầm hiện vẫn do công ty quản lý chính, phường chỉ thực hiện công tác phối hợp