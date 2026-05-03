Hiện tượng gây chú ý tại căn cứ quân sự tuyệt mật Vùng 51 của Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hiện tượng gây chú ý tại căn cứ quân sự tuyệt mật Vùng 51 của Mỹ

Cao Lực

(NLĐO) - Nhiều trận động đất nhỏ đã được ghi nhận tại căn cứ không quân Mỹ ở bang Nevada trong những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Daily Mail đưa tin.

Báo cáo dẫn dữ liệu địa chấn cho biết Căn cứ Không quân Mỹ Vùng 51 ghi nhận ít nhất 17 trận động đất (phần lớn có cường độ khoảng 4,4 độ) chỉ trong vòng 24-48 giờ, tức khoảng từ ngày 29-4 đến ngày 30-4.

Thông tin này làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng, thậm chí có ý kiến cho rằng Mỹ có thể đang thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Diễn biến này xảy ra giữa lúc có thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được báo cáo về phương án quân sự liên quan đến Iran.

Ngoài ra, sự việc cũng diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ sớm công bố thêm thông tin về vật thể bay không xác định (UFO).

Theo Daily Mail, tâm chấn của các trận động đất nằm cách căn cứ Vùng 51 vài km, ở độ sâu khoảng 4 km.

Hiện tượng lạ tại căn cứ quân sự Mỹ ở Vùng 51 - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ Vùng 51. Ảnh: X

Một bài đăng lan truyền cho rằng một số nhà khoa học trong lĩnh vực hạt nhân và không gian gần đây "biến mất" không rõ lý do, trong khi các hiện tượng sao băng và cầu lửa được cho là xuất hiện nhiều hơn.

Người đăng bài đặt câu hỏi liệu các sự kiện này có liên quan đến nhau hay không và liệu có điều gì lớn hơn đang diễn ra phía sau.

Một bài đăng khác lưu ý hiệp ước hạt nhân lớn giữa Mỹ và Nga - New START - đã hết hiệu lực, mở ra khả năng hai nước gia tăng, hiện đại hóa và thử nghiệm vũ khí hạt nhân mà không còn các ràng buộc trước đây.

Vùng 51 là cơ sở không quân hẻo lánh của Mỹ, nằm trong khu vực huấn luyện và thử nghiệm Nevada. Địa điểm này chỉ được chính phủ Mỹ chính thức thừa nhận vào năm 2013 nhưng từ lâu đã là tâm điểm của nhiều đồn đoán do tính chất hoạt động tuyệt mật.

Được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh, Vùng 51 từng được sử dụng để thử nghiệm các loại máy bay quân sự tiên tiến như Lockheed U-2, SR-71 Blackbird và F-117 Nighthawk.

Những máy bay này thường bay ở độ cao và tốc độ vượt xa hiểu biết công chúng thời điểm đó, khiến nhiều người tin rằng họ đã nhìn thấy UFO.

Sự bí mật, vùng cấm bay nghiêm ngặt và việc không cho công chúng tiếp cận đã làm bùng phát vô số giả thuyết, bao gồm việc căn cứ này chứa tàu vũ trụ ngoài hành tinh.


Tin liên quan

VIDEO: 16 căn cứ ở 8 quốc gia: Cú ra đòn của Iran khiến Mỹ "chảy máu" hàng chục tỉ USD

(NLĐO) - Ảnh vệ tinh và các quan chức Mỹ tiết lộ nhiều radar, hệ thống liên lạc, máy bay bị Iran phá hủy; 16 căn cứ tê liệt, thiệt hại có thể tới 50 tỉ USD.

Tổng thống Donald Trump hoài nghi đề xuất hòa bình mới từ Iran

(NLĐO) – Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin Iran đã gửi đề xuất gồm 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ thông qua Pakistan.

Điểm nóng xung đột ngày 3-5: "Độc chiêu" khôi phục năng lực quân sự của Iran

(NLĐO) – Iran đã tận dụng lệnh ngừng bắn để khai quật vũ khí bị vùi lấp dưới lòng đất và sẵn sàng sử dụng chúng cho màn đáp trả nếu tiếp diễn xung đột với Mỹ.

Nga Mỹ Donald Trump Iran vùng 51
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo