Hiện tượng hiếm: 4 con cá mái chèo dạt vào bờ biển tỉnh Lâm Đồng trong vài ngày

Rạng sáng 26-3, người dân phát hiện thêm một cá thể cá mái chèo dài gần 4 m trôi dạt vào bờ biển Hòn Lan (xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Đây là cá thể thứ tư liên tiếp xuất hiện trên dải bờ biển tỉnh này chỉ trong vòng ít ngày qua.

Theo ghi nhận tại hiện trường, con cá có thân dài, dẹt, màu bạc ánh kim, phần vây đỏ chạy dọc thân – đặc trưng của loài cá mái chèo sống ở tầng nước sâu. Khi phát hiện, cá đã yếu và nằm bất động trên bãi cát.

Cá mái chèo dạy vào bãi biển Hòn Lan, sáng 26-3

Trước đó, trong chưa đầy 1 tuần liên tiếp 3 cá thể cá mái chèo khác cũng được phát hiện dạt vào bờ tại nhiều khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, cá thể đầu tiên được phát hiện tại bãi biển Dinh Thầy Thím; cá thể thứ hai xuất hiện tại khu vực Mũi Né; cá thể thứ ba được phát hiện tại vùng biển Hòa Thắng.

CLIP: Cá mái chèo dạt vào biển Mũi Né, sáng 24-3

Tất cả các điểm này đều nằm trên cùng dải bờ biển của tỉnh Lâm Đồng.

Như vậy, chỉ trong thời gian rất ngắn, đã có tổng cộng 4 cá thể cá mái chèo dạt vào bờ biển địa phương – hiện tượng hiếm gặp khiến nhiều người dân và du khách đặc biệt quan tâm.

Cá mái chèo (còn gọi là cá hố rồng) là loài sinh sống chủ yếu ở tầng nước sâu ngoài khơi, rất ít khi xuất hiện gần bờ.

Việc loài cá này liên tiếp trôi dạt vào bờ biển trong thời gian ngắn được xem là hiện tượng bất thường, hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chuyên môn về nguyên nhân.