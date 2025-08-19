HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa có Chi bộ Đảng đầu tiên sau hơn 20 năm hoạt động

K. Nam

(NLĐO)- Lần đầu tiên Khánh Hòa thành lập một Chi bộ Đảng trong tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp tư nhân

Theo đó, chiều 19-8, Đảng ủy phường Nha Trang (Khánh Hòa) công bố quyết định thành lập Chi bộ Hiệp hội Du lịch (HHDL) Nha Trang - Khánh Hòa.

Chi bộ HHDL Nha Trang - Khánh Hòa là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy phường Nha Trang với 5 đảng viên. Chỉ định ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực HHDL, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và Nguyễn Mạnh Hùng, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ HHDL Nha Trang - Khánh Hòa.

Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa có Chi bộ Đảng đầu tiên sau hơn 20 năm hoạt động- Ảnh 1.

Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa có Chi bộ Đảng đầu tiền sau hơn 20 năm hoạt động

Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm kể từ ngày thành lập, Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa có một tổ chức đảng chính thức. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức, mà còn đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các hội nghề nghiệp, hiệp hội và khu vực kinh tế tư nhân.

Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Thường trực HHDL Nha Trang - Khánh Hòa, nhấn mạnh: "Việc thành lập Chi bộ Đảng trong Hiệp hội là cột mốc quan trọng, giúp nâng cao vai trò lãnh đạo chính trị, đồng thời củng cố niềm tin của hội viên, doanh nghiệp đối với đường lối, chủ trương của Đảng. Qua đó, Hiệp hội không chỉ là nơi kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển du lịch mà còn là một tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng."

Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa có Chi bộ Đảng đầu tiên sau hơn 20 năm hoạt động- Ảnh 2.

Theo lãnh đạo địa phương, việc thành lập chi bộ trong các tổ chức xã hội nghề nghiệp là xu hướng cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu. Thông qua hoạt động của chi bộ, các đảng viên trong Hiệp hội sẽ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm hoạt động kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa có Chi bộ Đảng đầu tiên sau hơn 20 năm hoạt động- Ảnh 3.

Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân (thứ 4 từ phải qua) và ông Lữ Thanh Hải- Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Nha Trang (thứ 6 từ phải qua), chúc mừng Chi bộ Đảng đầu tiên của HHDL Nha Trang - Khánh Hòa

Việc Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa có chi bộ Đảng cũng là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng trong việc mở rộng, phát triển tổ chức đảng tại các hội nghề nghiệp và doanh nghiệp tư nhân. Đây là nền tảng quan trọng để củng cố sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời góp phần xây dựng ngành du lịch Khánh Hòa phát triển ổn định, gắn với định hướng chung của địa phương.

 

