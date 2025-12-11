Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam có Chủ tịch mới

Ngày 11-12, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ V (2025-2030) tại TP HCM.

Đại hội nhiệm kỳ V thông qua những nguyên tắc và nội dung cơ bản của điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi), bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, với mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp và đại diện đầy đủ hơn cho các khu vực, ngành hàng trong chuỗi giá trị gỗ Việt Nam.

Tại đại hội, ông Nguyễn Quốc Khanh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam. Ông Khanh là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Kiến trúc AA. Trước đó, ông Khanh làm Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA) trong nhiều năm.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, phát biểu tại đại hội

Đại hội cũng thống nhất mục tiêu chiến lược đến năm 2030, củng cố, tăng cường vai trò của hiệp hội trong phản biện chính sách, tư vấn pháp lý, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực doanh nghiệp hội viên trong ứng phó biến động thị trường và kết nối hợp tác quốc tế; phát triển chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp – bền vững – minh bạch; tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và phát triển thương hiệu...