Hiếu PC "bật mí" tuyệt chiêu chống lừa đảo qua mạng cho học sinh THPT

Hiếu PC (tên thật Ngô Minh Hiếu) là một chuyên gia an ninh mạng hàng đầu Việt Nam. Anh từng là một hacker "mũ đen" khét tiếng, sau đó trở thành "hacker mũ trắng" với những đóng góp to lớn cho cộng đồng an ninh mạng.

Hành trình của anh từ một hacker phải đối mặt với án tù tại Mỹ đến việc trở thành chuyên gia an ninh mạng được nhiều tập đoàn công nghệ lớn vinh danh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Anh đã trực tiếp tham gia phát hiện và khắc phục lỗ hổng bảo mật cho các hệ thống lớn, đồng thời chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình để nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho cộng đồng.