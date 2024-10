TS Sean Randolph thông tin về Vịnh San Francisco

Chiều 7-10, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tổ chức chương trình gặp gỡ và trao đổi giữa sinh viên với TS Sean Randolph, Giám đốc cấp cao của Bay Area Council Economic Institute (Mỹ)

Với chủ đề "Growth and Economic Ties Between the San Francisco Bay Area and Vietnam" (tạm dịch "Tăng trưởng và quan hệ kinh tế giữa vùng Vịnh San Francisco và Việt Nam"), TS Sean Randolph đã thông tin đến sinh viên về Vịnh San Francisco - nơi được mệnh danh là thủ đô AI (trí tuệ nhân tạo) của thế giới, nơi có hệ sinh thái độc đáo gồm các công ty khởi nghiệp và đại gia công nghệ trị giá hàng tỉ USD.

Sinh viên đặt câu hỏi đến TS Sean Randolph

Tại chương trình, sinh viên Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cũng đặt nhiều câu hỏi về cơ hội học tập, việc làm trong các ngành công nghệ, đặc biệt là AI tại Vịnh San Francisco.

Đại diện Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết chương trình gặp gỡ và trao đổi nhằm mục đích giúp sinh viên Khoa Kinh doanh và Luật của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tiếp cận với những xu hướng kinh tế toàn cầu, khám phá mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Vịnh San Francisco (tiểu bang California, Hoa Kỳ) – một trong những khu vực phát triển kinh tế năng động nhất thế giới. Đồng thời, sự kiện cũng khuyến khích sự phát triển các chương trình hợp tác với các đối tác nước ngoài trong trao đổi giảng viên, sinh viên, thực tập nước ngoài và liên kết đào tạo.

"Trong bối cảnh quan hệ kinh tế toàn cầu ngày càng được mở rộng và sâu sắc, đây là cơ hội để sinh viên Khoa Kinh doanh và Luật của trường có thể trao đổi trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành, sử dụng ngoại ngữ và tiếp cận kiến thức chuyên sâu về quan hệ kinh tế quốc tế, tìm kiếm cơ hội thực tập quốc tế" - đại diện Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, chia sẻ.

TS Sean Randolph là Giám đốc cấp cao của Bay Area Council Economic Institute - một tổ chức kết nối các quan hệ đối tác công - tư giữa doanh nghiệp, lao động, chính phủ và giáo dục đại học, nhằm thúc đẩy một nền kinh tế cạnh tranh tại California và khu vực Vịnh San Francisco, bao gồm San Francisco, Oakland và Silicon Valley.