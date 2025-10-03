HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Hiệu trưởng một trường đại học cam kết đặc biệt cho sinh viên

Huy Lân

(NLĐO) - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cam kết xây dựng môi trường học tập năng động, giàu trải nghiệm, giúp sinh viên rèn luyện tri thức, kỹ năng, bản lĩnh

Chiều 3-10, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tổ chức chương trình "Chào đón tân sinh viên khoá 2025", trao học bổng khuyến tài cho tân sinh viên tiêu biểu có thành tích đầu vào xuất sắc.

PGS-TS Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, chúc mừng hơn 7.500 tân sinh viên, khẳng định các em đã chính thức trở thành một phần quan trọng của ngôi nhà chung mang tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Hiệu trưởng ĐH cam kết phục vụ tốt nhất cho sinh viên - Ảnh 1.

PGS-TS Lê Hiếu Giang phát biểu tại lễ chào đón tân sinh viên

Hiệu trưởng Lê Hiếu Giang cho biết Hội đồng Trường đã thông qua Chiến lược phát triển giai đoạn 2024–2030, tầm nhìn 2035, xác lập mục tiêu đưa trường trở thành đại học đa lĩnh vực, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững; phấn đấu vào nhóm 201–250 trường đại học hàng đầu châu Á.

Hiệu trưởng ĐH cam kết phục vụ tốt nhất cho sinh viên - Ảnh 2.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tiếp nhận tài trợ cơ sở vật chất và học bổng từ doanh nghiệp.

Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũng cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để phục vụ tốt nhất cho người học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bằng việc đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành hiện đại để các em có điều kiện học tập, nghiên cứu tốt nhất.

Song song đó, nhà trường xây dựng môi trường học tập thân thiện, năng động, hội nhập và giàu trải nghiệm, giúp các em rèn luyện toàn diện cả tri thức, kỹ năng lẫn bản lĩnh. Các dịch vụ hỗ trợ học tập, đời sống và khởi nghiệp cũng sẽ ngày càng được hoàn thiện, để mỗi sinh viên của trường đều cảm thấy được đồng hành, được bảo đảm và được truyền cảm hứng. 

Hiệu trưởng ĐH cam kết phục vụ tốt nhất cho sinh viên - Ảnh 3.

Gia đình GS Vũ Đình Hòe tặng học bổng cho 2 tân thủ khoa

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tuyển được hơn 7.500 sinh viên dành cho cơ sở chính tại TP HCM và Phân hiệu Bình Phước.

Tại lễ chào đón tân sinh viên, trường trao tặng học bổng khuyến tài cho 38 tân sinh viên tiêu biểu có thành tích đầu vào xuất sắc với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

Ngoài ra, gia đình GS Vũ Đình Hòe, cố Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam (Hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM) cũng trao học bổng khuyến học cho 2 tân thủ khoa.

Tại lễ chào đón tân sinh viên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tiếp nhận tài trợ cơ sở vật chất và học bổng từ các doanh nghiệp với số tiền lên đến 15 tỉ đồng.

