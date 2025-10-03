Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Sáng 3-10, Đoàn đại biểu cấp cao Chính quyền Nhân dân Cuba do ông Juan Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Đón tiếp đoàn có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, ông Nguyễn Văn Lợi cho biết Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM là một trong những trường ĐH hàng đầu về khoa học, công nghệ, kỹ thuật…, đặc biệt là về ứng cụng công nghệ cao trong công nghiệp, nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi đón tiếp Đoàn đại biểu Chính quyền Nhân dân Cuba

Tại TP HCM, những ngày qua, đoàn đại biểu Cuba cũng đã có cuộc hội kiến với đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Đảng bộ, nhân dân TP HCM và đặc biệt là thầy trò Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đều nhận thức rõ rằng sợi dây xuyên suốt chính là tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc. Với vai trò là đầu tàu về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của cả nước, TP HCM xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc vun đắp, cống hiến, giữ gìn hợp tác quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện với chính quyền và nhân dân Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Juan Esteban Lazo Hernández chụp hình lưu niệm cùng sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Đội ngũ cán bộ giảng viên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM chính là đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, làm giàu thêm tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-CuBa.

Trưởng Đoàn ĐBQH TP HCM bày tỏ kỳ vọng qua buổi gặp gỡ này, các thầy, cô và sinh viên sẽ hiểu sâu sắc hơn tình đoàn kết thủy chung gắn bó Việt Nam – Cuba, từ đó nuôi dưỡng khát vọng học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đóng góp cho sự phát triển đất nước cũng như tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam – Cuba.

Ông Homero Acosta Álvarez, Tổng Thư ký Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba, phát biểu tại buổi gặp gỡ

Tại buổi làm việc, ông Homero Acosta Álvarez, Tổng Thư ký Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Ông đã đề cập về mối quan hệ Việt Nam – Cuba từ khi thiết lập quan hệ cũng như sự ủng hộ của nhau qua các giai đoạn lịch sử.

Ông cũng đánh giá Việt Nam hôm nay là hình mẫu của thế giới và tự hào về điều đó, đồng thời bày tỏ sự hâm mộ về sự phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Juan Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Cuba, thăm khu vực trưng bày Dron

Tại sự kiện đón tiếp còn có trình diễn Drone ứng dụng trong nông nghiệp do Trung tâm Robot Thông minh phụ trách. Đồng thời, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM còn trưng bày các dòng Drone được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm Robot Thông minh và Khoa Cơ khí chế tạo máy, mang đến góc nhìn trực quan về công nghệ 4.0 trong ứng dụng sản xuất nông nghiệp.

Việc chọn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM làm điểm đến trong chuyến công tác lần này thể hiện sự tin tưởng sâu sắc từ Cuba đối với tiềm lực nghiên cứu, uy tín học thuật và vai trò tiên phong của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM là một trong 5 trường ĐH trọng điểm quốc gia theo Quyết định 452/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, trường được chọn là cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Đồng thời, trường cũng là một trong 13 cơ sở giáo dục ĐH được giao nhiệm vụ dẫn dắt mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0. Bên cạnh việc chủ trì dẫn dắt lĩnh vực năng lượng tái tạo và năng lượng hydrogen, với các thế mạnh đào tạo và nghiên cứu, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM còn tham gia với vai trò thành viên trong 9/13 mạng lưới.



