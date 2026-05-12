Giáo dục

Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện

Huế Xuân

(NLĐO) - Không chỉ là sự bổ sung cơ sở vật chất, việc trường đại học có bệnh viện thực hành là bước nâng cấp toàn diện chất lượng đào tạo.

Ngày 12-5, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho biết GS-TS-BSCKII Phạm Văn Lình, hiệu trưởng nhà trường vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Vạn Phúc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS-TS-BS CKII Phạm Văn Lình nhấn mạnh bệnh viện đại học là mô hình có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo nhân lực y tế. Hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và điều trị sẽ được đặt trong cùng một hệ thống vận hành.

Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện - Ảnh 1.

GS-TS-BS CKII Phạm Văn Lình chia sẻ về mô hình “Viện - Trường” trong đào tạo và thực hành y khoa tại trường

"Trong 700 cán bộ, giảng viên của trường có gần 300 giảng viên khối ngành sức khỏe là GS, PGS,  TS, BSCKI, BSCKII và thạc sĩ. Rất nhiều giảng viên đã kinh qua các công tác quản lý chuyên môn của bệnh viện từ Trưởng Phó Khoa đến Giám đốc Bệnh viện. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế"- GS Lình cho biết.

Theo GS Lình, thay vì vận hành tách biệt, cơ sở đào tạo và bệnh viện được kết nối trong cùng một định hướng chuyên môn, tạo điều kiện để hoạt động đào tạo diễn ra gần hơn với thực tiễn điều trị.

Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện - Ảnh 2.

GS-TS-BS CKII Phạm Văn Lình nhận quyết định bổ nhiệm

Trong mô hình này, bệnh viện trở thành một "giảng đường sống", nơi các quy trình chuyên môn, hồ sơ bệnh án, kỹ thuật chẩn đoán, hoạt động điều trị và cách phối hợp giữa các bộ phận có thể được tiếp cận như một phần của quá trình đào tạo y khoa hiện đại.

Đây là cách tổ chức đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh ngành y ngày càng đặt yêu cầu cao về năng lực thực hành, khả năng thích ứng với môi trường bệnh viện và hiểu biết về hệ thống y tế. Đây cũng là lý do nhiều cơ sở đào tạo y khoa chú trọng phát triển bệnh viện thực hành hoặc tăng cường liên kết với các cơ sở khám chữa bệnh.

Trước đó, ông từng đảm nhận đồng thời cả vai trò Hiệu trưởng và Giám đốc bệnh viện ĐH Y Dược Huế và Đại học Y Dược Cần Thơ.

GS-TS-BSCKII Phạm Văn Lình là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y khoa với gần 40 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo, quản lý và điều hành bệnh viện đại học.

Ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành ngoại tiêu hóa tại Trường Đại học Y Dược Huế; nhận học vị Tiến sĩ Y khoa tại Học viện Quân y và được công nhận chức danh Giáo sư Y học năm 2013.

Trước khi đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ông từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao như: Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế; Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện và Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.


Sinh viên ngành y phải thực hành 12 tháng nếu muốn trở thành bác sĩ

(NLĐO)- Kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề đầu tiên của sinh viên y khoa sẽ vào tháng 12-2027, áp dụng với 4 nhóm chức danh.

