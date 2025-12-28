TP HCM có thêm trường ĐH đào tạo ngành y khoa và y học cổ truyền

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP HCM có thêm trường ĐH đào tạo ngành y khoa và y học cổ truyền

Huế Xuân

(NLĐO) - Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) dự kiến tuyển sinh thêm 3 ngành mới, trong đó có 2 ngành thuộc nhóm sức khỏe.

Năm 2026, Trường HUTECH dự kiến tuyển sinh 10.000 sinh viên ở 61 ngành đại học chính quy. Trong đó, có 3 ngành mới gồm ngành an ninh mạng, y khoa và y học cổ truyền.

Đại diện nhà trường cho biết trường áp dụng 6 tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành, bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với chương trình GDPT 2018 và đặc thù từng nhóm ngành.

TP HCM có thêm trường ĐH đào tạo nhóm ngành sức khỏe - Ảnh 1.

Năm 2026, HUTECH dự kiến mở thêm ngành y khoa. Đây là ngành "hot" và có điểm chuẩn trúng tuyển luôn đứng tốp đầu ở các trường đại học.

Riêng 2 ngành dự kiến tuyển sinh là y khoa và y học cổ truyền, HUTECH áp dụng 3 tổ hợp xét tuyển, gồm các tổ hợp có toán – hóa hoặc toán – sinh, nhằm bảo đảm yêu cầu nền tảng kiến thức khoa học tự nhiên đối với nhóm ngành sức khỏe.

Ở nhóm ngành sức khỏe, thí sinh đăng ký các phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá năng lực, điểm thi V-SAT và xét tuyển học bạ, cần đảm bảo thêm điều kiện sau: ngành y khoa, y học cổ truyền và ngành dược cần có học lực cả năm lớp 12 đạt loại tốt/giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên; ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học cần có học lực cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên.

Về thời gian học, ngành y khoa và y học cổ truyền có thời gian đào tạo lâu nhất là 6 năm; ngành dược học, thú y, kiến trúc là 4,5 năm; các ngành còn lại có thời gian đào tạo từ 3,5 - 4 năm.

7 phương thức xét tuyển năm 2026 của HUTECH

- Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026;

- Kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TPHCM;

- Kết quả Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026;

- Học bạ THPT theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12;

- Học bạ THPT theo điểm trung bình cả năm lớp 12;

- Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm học bạ THPT;

- Chứng chỉ quốc tế uy tín (SAT, ACT, A level, IB).


Tin liên quan

HUTECH, UEF công bố điểm chuẩn, xét tuyển bổ sung

HUTECH, UEF công bố điểm chuẩn, xét tuyển bổ sung

(NLĐO) - Sáng nay (22-8), thêm 2 trường tại TP HCM là Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH), Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) công bố điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Ba cột mốc đưa Đại học Y Hà Nội dẫn đầu đào tạo khối sức khỏe

(NLĐO) - Đại học Y Hà Nội khẳng định vị thế dẫn đầu khối khoa học sức khỏe, trong đó Chương trình điều dưỡng tiên tiến đã đưa gần 300 cử nhân sang Đức làm việc.

Tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ

(NLĐO)- 20-11 là ngày tri ân nghề giáo, nhưng hơn thế, đó là ngày để soi chiếu lại những giá trị người thầy mang theo trong hành trình gieo hạt cho tương lai.

đại học điểm chuẩn Y học cổ truyền sinh viên tuyển sinh HUTECH Y khoa ngành mới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo