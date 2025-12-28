TP HCM có thêm trường ĐH đào tạo ngành y khoa và y học cổ truyền

Năm 2026, Trường HUTECH dự kiến tuyển sinh 10.000 sinh viên ở 61 ngành đại học chính quy. Trong đó, có 3 ngành mới gồm ngành an ninh mạng, y khoa và y học cổ truyền.
Đại diện nhà trường cho biết trường áp dụng 6 tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành, bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với chương trình GDPT 2018 và đặc thù từng nhóm ngành.
Riêng 2 ngành dự kiến tuyển sinh là y khoa và y học cổ truyền, HUTECH áp dụng 3 tổ hợp xét tuyển, gồm các tổ hợp có toán – hóa hoặc toán – sinh, nhằm bảo đảm yêu cầu nền tảng kiến thức khoa học tự nhiên đối với nhóm ngành sức khỏe.
Ở nhóm ngành sức khỏe, thí sinh đăng ký các phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá năng lực, điểm thi V-SAT và xét tuyển học bạ, cần đảm bảo thêm điều kiện sau: ngành y khoa, y học cổ truyền và ngành dược cần có học lực cả năm lớp 12 đạt loại tốt/giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên; ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học cần có học lực cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên.
Về thời gian học, ngành y khoa và y học cổ truyền có thời gian đào tạo lâu nhất là 6 năm; ngành dược học, thú y, kiến trúc là 4,5 năm; các ngành còn lại có thời gian đào tạo từ 3,5 - 4 năm.
7 phương thức xét tuyển năm 2026 của HUTECH
- Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026;
- Kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TPHCM;
- Kết quả Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026;
- Học bạ THPT theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12;
- Học bạ THPT theo điểm trung bình cả năm lớp 12;
- Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm học bạ THPT;
- Chứng chỉ quốc tế uy tín (SAT, ACT, A level, IB).
