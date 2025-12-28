TP HCM có thêm trường ĐH đào tạo ngành y khoa và y học cổ truyền

Năm 2026, Trường HUTECH dự kiến tuyển sinh 10.000 sinh viên ở 61 ngành đại học chính quy. Trong đó, có 3 ngành mới gồm ngành an ninh mạng, y khoa và y học cổ truyền.

Đại diện nhà trường cho biết trường áp dụng 6 tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành, bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với chương trình GDPT 2018 và đặc thù từng nhóm ngành.

Năm 2026, HUTECH dự kiến mở thêm ngành y khoa. Đây là ngành "hot" và có điểm chuẩn trúng tuyển luôn đứng tốp đầu ở các trường đại học.

Riêng 2 ngành dự kiến tuyển sinh là y khoa và y học cổ truyền, HUTECH áp dụng 3 tổ hợp xét tuyển, gồm các tổ hợp có toán – hóa hoặc toán – sinh, nhằm bảo đảm yêu cầu nền tảng kiến thức khoa học tự nhiên đối với nhóm ngành sức khỏe.

Ở nhóm ngành sức khỏe, thí sinh đăng ký các phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá năng lực, điểm thi V-SAT và xét tuyển học bạ, cần đảm bảo thêm điều kiện sau: ngành y khoa, y học cổ truyền và ngành dược cần có học lực cả năm lớp 12 đạt loại tốt/giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên; ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học cần có học lực cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên.

Về thời gian học, ngành y khoa và y học cổ truyền có thời gian đào tạo lâu nhất là 6 năm; ngành dược học, thú y, kiến trúc là 4,5 năm; các ngành còn lại có thời gian đào tạo từ 3,5 - 4 năm.

7 phương thức xét tuyển năm 2026 của HUTECH - Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; - Kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TPHCM; - Kết quả Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026; - Học bạ THPT theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12; - Học bạ THPT theo điểm trung bình cả năm lớp 12; - Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm học bạ THPT; - Chứng chỉ quốc tế uy tín (SAT, ACT, A level, IB).



