Thời sự

Hiệu trưởng và giáo viên xô xát trong ngày liên hoan 20-11: Công an vào cuộc

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ hiệu trưởng và giáo viên xô xát sau khi uống rượu trong ngày liên hoan 20-11 gây xôn xao dư luận.

Ngày 24-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đã cung cấp thông tin về việc ông Nguyễn Văn T., Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Trạm Tấu (Lào Cai) và ông Ngô Ngọc N., giáo viên của trường có xảy ra xô xát.

Hiệu trưởng và giáo viên xô xát trong ngày liên hoan 20-11: Công an vào cuộc - Ảnh 1.

Thông tin hiệu trưởng xô xát với giáo viên gây xôn xao dư luận

Theo xác minh và thông tin từ các cơ quan chức năng, ngày 19-11, Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Trạm Tấu tổ chức chương trình kỷ niệm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Sau khi tổ chức phần lễ, nhà trường có tổ chức ăn uống tại nhà hàng H.Đ. (địa chỉ thôn Km14+17, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai).

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn T., Hiệu trưởng và ông Ngô Ngọc N., giáo viên, có xảy ra xô xát (cả hai lúc đó đều đã sử dụng rượu). Đến 10 giờ 45 phút ngày 23-11, tài khoản Facebook tên "Ngô Năm" có đăng thông tin: "Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai. Uống rượu say và đánh đồng nghiệp cùng trường gây thương tích phải nhập viện" thu hút nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ, bình luận.

Ngay sau khi nắm được tình hình, lãnh đạo Đảng ủy xã và UBND xã Trạm Tấu đã trực tiếp làm việc với ông Nguyễn Văn T., Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú TH và THCS Trạm Tấu, xác định có vụ việc xảy ra.

Thường trực Đảng ủy đã giao Trưởng Công an xã điều tra làm rõ vụ việc, xác định hành vi vi phạm (nếu có) và tham mưu hướng xử lý đối với cá nhân có liên quan. Giao Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã trên cơ sở báo cáo của Công an xã tham mưu cho Thường trực, Ban thường vụ Đảng ủy xã hướng xử lý đảng viên vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Giao Chủ tịch UBND xã chỉ đạo xử lý nghiêm viên chức vi phạm (nếu có) trên cơ sở báo cáo của công an xã theo đúng quy định của Luật Viên chức và các quy định có liên quan của pháp luật.

