Thời sự

Xôn xao thông tin hiệu trưởng đánh giáo viên trong tiệc liên hoan ngày 20-11

Như Quỳnh

(NLĐO) - Trên mạng xã hội xôn xao thông tin một hiệu trưởng đánh giáo viên trong tiệc liên hoan chào mừng ngày 20-11.

Ngày 23-11, mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ việc cho rằng một thầy giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Trạm Tấu (xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai) tố bị hiệu trưởng nhà trường say rượu, đánh nhập viện ngay trong tiệc liên hoan chào mừng ngày 20-11. Sau khi thông tin trên được đăng tải lên mạng xã hội, đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận.

- Ảnh 1.

Thông tin thầy hiệu trưởng bị tố đánh giáo viên được chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào tối ngày 19-11, tại một nhà hàng trên địa bàn xã Trạm Tấu. Vào thời gian trên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Trạm Tấu có tổ chức tiệc liên hoan chào mừng ngày 20-11. Thầy giáo N.N.N. (SN 1988), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Trạm Tấu, cho biết tại đây, ông đã bị ông N.V.T., hiệu trưởng nhà trường, hành hung.

Ông N.V.T., hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Trạm Tấu, cho biết sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát và cá nhân ông cũng rất buồn. Sau khi sự việc xảy ra, ngày 20-11, ông đã làm báo cáo sự việc gửi UBND xã Trạm Tấu.

Theo báo cáo, vào tối 19-11, sau khi uống rượu say, thầy N. có dọa đánh 2 vị khách mà nhà trường mời tới. Sau đó, tại bàn uống nước, thầy N. tiếp tục đi xuống và cầm tăm đâm vào mặt thầy T.. Theo phản xạ, thầy T. hất tay ra, tay trúng vào mặt thầy N..

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND xã Trạm Tấu cho biết chính quyền đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội và đang giao công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Phạt 2 triệu đồng thầy giáo hành hung nam sinh lớp 8

Phạt 2 triệu đồng thầy giáo hành hung nam sinh lớp 8

(NLĐO)- Thầy giáo Nguyễn Quý Cầu, người đá vào bụng, tát vào mặt nam sinh lớp 8 ở Thanh Hóa, đã bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính 2 triệu đồng do hành hung trẻ em.

Làm rõ thông tin 1 thầy giáo đánh nữ đồng nghiệp

(NLĐO) - Theo phản ánh của cô giáo, do mâu thuẫn trong việc xếp loại hạnh kiểm của con trai, 1 thầy giáo đã xông vào nhà đánh người gây thương tích.

CLIP: Xôn xao thông tin thầy giáo đánh nhiều học sinh dã man

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang xác minh thông tin một thầy giáo có hành động đánh nhiều học sinh nam THCS liên tiếp.

