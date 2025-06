HIEUTHUHAI là nghệ sĩ Việt duy nhất đến Pháp dự sự kiện của Louis Vuitton

HIEUTHUHAI sành điệu với hàng hiệu

Trước đó, HIEUTHUHAI từng là nam nghệ sĩ Việt đầu tiên mặc thiết kế thuộc BST đầu tay của Pharrell Williams tại thương hiệu trên bìa ELLE MAN ấn phẩm tháng 1-2024.

Góp mặt với vai trò Giám khảo khách mời tại Rap Việt 2024, HIEUTHUHAI tỏa sáng trong những thiết kế thịnh hành, mới nhất của thương hiệu Louis Vuitton.

Tên tuổi lên như diều gặp gió hậu đăng quang Quán quân Anh Trai "say hi", giới chuyên môn đánh giá HIEUTHUHAI có tiềm năng thăng hạng từ KOL lên vị trí Bạn thân thương hiệu/ Friend of House trong thời gian tới.

Và việc Quán quân của Anh trai say hi HIEUTHUHAI là nghệ sĩ Việt duy nhất được mời đến dự Luois Vuitton Men's Spring Show 2026 tại Paris (Pháp) không chỉ là lời đồn.

Nam rapper 24 tuổi có độ phủ sóng "không phải dạng vừa" trong giới trẻ. Đặc biệt, phong cách thời trang của anh chàng được không ít người học theo, thậm chí tạo nên xu hướng, khiến các thương hiệu cháy hàng.

Mới đây, nam rapper sinh năm1999 lại trở thành đề tài được nhiều người yêu thời trang bàn tán khi diện phong cách thanh lịch nhưng phá cách một chút với quần shorts jeans mài rách. Nhiều người nhận xét cách phối này có phần bất hợp lý vì áo sơ mi, giày da vốn không phải bộ đôi hoàn hảo để mặc cùng quần shorts jeans.

Tuy nhiên, người hâm mộ nhận xét, diện mạo này tưởng không hợp nhưng lại hài hòa khi được HIEUTHUHAI mặc.

HIEUTHUHAI cũng được yêu mến bởi phong cách thời trang

Trần Minh Hiếu, thường được biết đến với nghệ danh HIEUTHUHAI, là nam rapper Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) được yêu mến hàng đầu hiện nay.

Anh chàng bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình King of Rap mùa đầu tiên. Dù không đạt ngôi vị cao nhất, HIEUTHUHAI được đánh giá là thí sinh thành công nhất sau cuộc thi khi được nhiều nhãn hàng săn đón.

Nam rapper càng được yêu thích khi là thành viên của chương trình truyền hình 2 ngày 1 đêm.