Hình ảnh ấm áp của công nhân một công ty ở Đồng Nai hướng về người dân bị ảnh hưởng bão

Ngày 19-10, ông Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồng Tiến (Khu Công nghiệp Amata, phường Long Bình, Đồng Nai), cho biết công ty đã tổ chức lễ trao tặng tiền quyên góp ủng hộ các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra với số tiền gần 260 triệu đồng.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty CP Đồng Tiến cũng đã trao hỗ trợ 47 trường hợp là gia đình của công nhân viên trong công ty đang sinh sống tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của đợt bão lũ vừa qua với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/gia đình, tổng số tiền là 470 triệu đồng.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai nhận biểu trưng số tiền gần 260 triệu đồng của cán bộ, công nhân viên Công ty CP Đồng Tiến ủng hộ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Ban Giám đốc Công ty CP Đồng Tiến trao đại diện 10 trường hợp gia đình công nhân viên đang sinh sống tại các tỉnh bị ảnh hưởng đợt bão lũ vừa qua

Theo ông Hoàng, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực hiện theo văn bản của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn công ty tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 10 đến 15-10, cán bộ, công nhân viên công ty đã quyên góp, ủng hộ được số tiền gần 260 triệu đồng.

Tổng số tiền trên sẽ được công ty chuyển trực tiếp vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Trước đó, Công ty CP Đồng Tiến đã công bố số tiền trên 200 triệu đồng quyên góp của cán bộ, công nhân viên công ty ủng hộ nhân dân Cuba.

Đại diện các đơn vị của Công ty CP Đồng Tiến trao bảng tượng trưng cho Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồng Tiến

Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai phát biểu

Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đánh giá cao Ban Giám đốc Công ty CP Đồng Tiến đã quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, cũng như Công ty và Công đoàn cùng đồng hành, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự đóng góp của toàn thể đoàn viên, người lao động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Công ty CP Đồng Tiến là công ty chuyên sản xuất, xuất khẩu hàng may mặc, có quy mô 4 nhà máy may với hơn 6.000 lao động. Công ty cũng đã ký kết đơn hàng đến hết năm 2025, đảm bảo tiếp tục ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động. Trong thời gian tới, Ban giám đốc sẽ tiếp tục có các hoạt động chăm lo hơn nữa tới đời sống đoàn viên, người lao động như: Thưởng tiền, tổ chức du lịch.

