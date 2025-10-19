Hình ảnh ấm áp của công nhân một công ty ở Đồng Nai hướng về người dân bị ảnh hưởng bão

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hình ảnh ấm áp của công nhân một công ty ở Đồng Nai hướng về người dân bị ảnh hưởng bão

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 10 đến 15-10, cán bộ, công nhân viên Công ty CP Đồng Tiến đã quyên góp, ủng hộ được số tiền gần 260 triệu đồng

Ngày 19-10, ông Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồng Tiến (Khu Công nghiệp Amata, phường Long Bình, Đồng Nai), cho biết công ty đã tổ chức lễ trao tặng tiền quyên góp ủng hộ các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra với số tiền gần 260 triệu đồng.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty CP Đồng Tiến cũng đã trao hỗ trợ 47 trường hợp là gia đình của công nhân viên trong công ty đang sinh sống tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của đợt bão lũ vừa qua với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/gia đình, tổng số tiền là 470 triệu đồng.

Hình ảnh ấm áp của công nhân hướng về người dân bị ảnh hưởng bão - Ảnh 1.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai nhận biểu trưng số tiền gần 260 triệu đồng của cán bộ, công nhân viên Công ty CP Đồng Tiến ủng hộ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Hình ảnh ấm áp của công nhân hướng về người dân bị ảnh hưởng bão - Ảnh 2.

Ban Giám đốc Công ty CP Đồng Tiến trao đại diện 10 trường hợp gia đình công nhân viên đang sinh sống tại các tỉnh bị ảnh hưởng đợt bão lũ vừa qua

Theo ông Hoàng, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực hiện theo văn bản của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn công ty tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 10 đến 15-10, cán bộ, công nhân viên công ty đã quyên góp, ủng hộ được số tiền gần 260 triệu đồng.

Tổng số tiền trên sẽ được công ty chuyển trực tiếp vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Trước đó, Công ty CP Đồng Tiến đã công bố số tiền trên 200 triệu đồng quyên góp của cán bộ, công nhân viên công ty ủng hộ nhân dân Cuba.

Hình ảnh ấm áp của công nhân hướng về người dân bị ảnh hưởng bão - Ảnh 3.

Hình ảnh ấm áp của công nhân hướng về người dân bị ảnh hưởng bão - Ảnh 4.

Hình ảnh ấm áp của công nhân hướng về người dân bị ảnh hưởng bão - Ảnh 5.

Đại diện các đơn vị của Công ty CP Đồng Tiến trao bảng tượng trưng cho Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

Hình ảnh ấm áp của công nhân hướng về người dân bị ảnh hưởng bão - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồng Tiến

Hình ảnh ấm áp của công nhân hướng về người dân bị ảnh hưởng bão - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai phát biểu

Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đánh giá cao Ban Giám đốc Công ty CP Đồng Tiến đã quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, cũng như Công ty và Công đoàn cùng đồng hành, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sự đóng góp của toàn thể đoàn viên, người lao động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Công ty CP Đồng Tiến là công ty chuyên sản xuất, xuất khẩu hàng may mặc, có quy mô 4 nhà máy may với hơn 6.000 lao động. Công ty cũng đã ký kết đơn hàng đến hết năm 2025, đảm bảo tiếp tục ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động. Trong thời gian tới, Ban giám đốc sẽ tiếp tục có các hoạt động chăm lo hơn nữa tới đời sống đoàn viên, người lao động như: Thưởng tiền, tổ chức du lịch.

Tin liên quan

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên công đoàn tại Lào Cai bị thiệt hại do bão lũ

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên công đoàn tại Lào Cai bị thiệt hại do bão lũ

(NLĐO) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 1 tỉ đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai để hỗ trợ đoàn viên, lao động bị ảnh hưởng của bão số 10

Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ

CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu đã tổ chức giao lưu gặp mặt thường niên với chủ đề "Những mốc son lịch sử A80, A50".

Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Bão số 11 khi vào địa bàn Thái Nguyên đã làm 7 người chết, 3 người bị thương; ước tính tổng thiệt hại về tài sản trên 12.200 tỉ đồng

tỉnh đồng nai khu công nghiệp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 10 ủng hộ, quyên góp Công ty CP Đồng Tiến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo