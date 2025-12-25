Hình ảnh bàn giao 676 con rắn hổ mang, nặng hơn 920kg ở Quảng Trị

Chiều 25-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp bàn giao 676 con rắn hổ mang nặng hơn 920kg cho cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học tiếp nhận, chăm sóc.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã bàn giao toàn bộ số rắn hổ mang không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nêu trên cho Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) tiếp nhận, chăm sóc. Việc bàn giao đã hoàn tất trong ngay trong ngày 25-12.

Cơ quan chức năng bàn giao số rắn hổ mang bắt giữ cho Trại rắn Đồng Tâm chăm sóc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, lúc 13 giờ ngày 18-12, tại Quốc lộ 9 đoạn qua địa phận thôn Tây Chín (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, Công an xã Lao Bảo phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện ông M.V.B (tài xế) và N.Đ.K (phụ xe) đang bốc xếp 112 kiện hàng lên xe ô tô khách BKS 74F-001.xx.

Qua kiểm tra, bên trong các kiện hàng này chứa 676 con rắn hổ mang (loại một mắt kính), nặng 924,2kg.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định số rắn hổ mang nêu trên là của bà H.T.N (SN 1991, ngụ thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo), vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Trong quá trình thuê ông M.V.B và ông N.Đ.K bốc xếp, vận chuyển thì lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hình ảnh bàn giao 676 con rắn hổ mang cho Trại rắn Đồng Tâm tiếp nhận, chăm sóc. Ảnh: Trần Lưu