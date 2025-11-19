HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hình ảnh bất ngờ sau phiên toà xét xử hoa hậu Thùy Tiên

Trần Thái - Hà Nguyễn

(NLĐO) - Nhằm bảo đảm an ninh, những người không được triệu tập không được phép vào bên trong phiên xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng đồng phạm.

Chiều tối 19-11, dù phiên xét xử kéo dài cả ngày, hàng chục người hiếu kỳ vẫn đứng trước cổng TAND TP HCM để chờ theo dõi diễn biến vụ xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các đồng phạm. Nhiều người mang theo các thiết bị di động để ghi hình.

Tuy nhiên, nhằm bảo đảm an ninh, những người không được triệu tập không được phép vào bên trong.

Hơn 56.000 khách hàng vẫn còn quyền khởi kiện

HĐXX xác định trong vụ án này, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, thu lợi bất chính thông qua việc sử dụng pháp nhân Công ty Chị Em Rọt đứng tên công bố, kinh doanh và bán kẹo Kera cho hơn 56.000 khách hàng, với tổng số hơn 129.000 hộp kẹo, tương ứng số tiền thu hơn 17 tỉ đồng. Do đó, Công ty Chị Em Rọt phải có nghĩa vụ hoàn trả, bồi thường thiệt hại (nếu có) cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng từ số lợi bất chính này.

Tuy nhiên, trong giai đoạn điều tra, sau khi đăng thông báo, cơ quan điều tra chỉ xác định được 22 khách hàng (thường trú tại TP HCM) mua tổng cộng 107 hộp kẹo Kera, trị giá 16,5 triệu đồng. Các khách hàng này đều trình bày rằng nội dung quảng cáo về công dụng không đúng sự thật, có dấu hiệu gian dối, nói quá về tính năng, tác dụng, khiến họ tin tưởng mua hàng; đồng thời đề nghị xử lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, yêu cầu Công ty Chị Em Rọt hoàn trả tiền.

Hình ảnh bất ngờ sau phiên toà xét xử hoa hậu Thuỳ Tiên - Ảnh 1.
Hình ảnh bất ngờ sau phiên toà xét xử hoa hậu Thuỳ Tiên - Ảnh 2.
Hình ảnh bất ngờ sau phiên toà xét xử hoa hậu Thuỳ Tiên - Ảnh 3.

Hình ảnh trước cổng toà án chiều tối 19-11. Ảnh: Hà Nguyễn

Tại phiên tòa, những người có quyền, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Do đó, cần xác định buộc Công ty Chị Em Rọt bồi thường cho 22 khách hàng này; danh sách cụ thể sẽ được công bố trong phần quyết định.

Ngoài ra, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đăng thông báo, có 4 cá nhân gửi kiến nghị, cho biết sau khi sử dụng sản phẩm không bị ảnh hưởng sức khỏe, không bị lừa dối; đồng thời đề nghị không xem xét, xử lý hành vi của Quang Linh.

Hình ảnh bất ngờ sau phiên toà xét xử hoa hậu Thùy Tiên - Clip: Hà Nguyễn

Có 6 cá nhân gửi bưu phẩm nhưng không có đơn đề nghị hay kiến nghị. Đại diện Công ty Chị Em Rọt đã làm việc và hoàn tiền mua hàng cho 6 cá nhân này theo phụ lục đính kèm kết luận điều tra, nên không xem xét trách nhiệm dân sự đối với nhóm này.

Đối với các khách hàng còn lại đã mua kẹo Kera nhưng chưa liên hệ và chưa cung cấp tài liệu, chưa có yêu cầu cấp quyền lợi, sẽ được tách ra giải quyết bằng vụ án dân sự khác theo quy định khi có yêu cầu.

hoa hậu Thùy Tiên Hằng Du mục kẹo Kera Chị Em Rọt phạm quang linh
