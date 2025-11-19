Tòa tuyên án đối với Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục

Chiều 19-11, sau một ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) 3 năm tù; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) 2 năm tù và Phạm Quang Linh 2 năm tù (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

TAND TP HCM tuyên án hồi chiều 19-11

Về trách nhiệm dân sự, cơ quan điều tra chỉ làm việc được với 22 khách hàng. Những người này đề nghị xử lý các bị cáo và yêu cầu hoàn trả tiền. Đối với các khách hàng khác, HĐXX tách ra giải quyết ở vụ án khác nếu những người này có yêu cầu.

Về hậu quả vụ án, các bị cáo phạm tội đồng phạm nên buộc liên đới bồi thường. Trong đó, cơ quan điều tra đã phong toả tài khoản của các bị cáo, tạm giữ hơn 2 tỉ đồng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Đối với các cá nhân tham gia quảng bá sản phẩm cùng nhóm bị cáo này, như Trần Chí Tâm, Phạm Thị Nhật Lệ (quản lý và chị gái của Quang Linh), xác định Tâm không biết nguồn gốc sản phẩm, nguyên liệu, không hưởng lợi, không bị truy cứu trách nhiệm.

HĐXX nhận định vì lợi nhuận, các bị cáo đã "phóng đại" công dụng, đưa ra thông tin gian dối về sản phẩm là hành vi nguy hiểm, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, đồng thời có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng. Trong đó, sản phẩm chứa chủ yếu là sorbitol nhưng không công bố theo quy định.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại toà

Các bị cáo lợi dụng sự nổi tiếng để quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và trật tự quản lý kinh tế. Các bị cáo đều có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức rõ những việc này.

Các bị cáo tại toà

Cụ thể, Công ty Chị Em Rọt chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, chất lượng, công dụng và việc quảng bá sản phẩm, trong suốt quá trình sản xuất, các bị cáo không thực hiện giám sát. Họ biết rõ hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo Kera chỉ chiếm 0,93%, không mang lại tác dụng như quảng cáo, biết Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap và không kiểm tra nguồn gốc thành phần nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, công bố 10 loại bột rau củ có trong sản phẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng

Các bị cáo còn thống nhất xây dựng kịch bản quay video, dùng nguyên liệu do Công ty Asia thuê để giới thiệu và quảng bá sản phẩm trên nền tảng xã hội, tận dụng danh tiếng cá nhân để tăng doanh thu. Hậu quả là từ ngày 12-12-2024 đến 14-5-2025, đã có 56.385 khách hàng mua tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera, thu về hơn 17,5 tỉ đồng, trong đó lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Về tình tiết tăng nặng, các bị cáo không bị áp dụng. Về tình tiết giảm nhẹ, HĐXX ghi nhận các bị cáo ăn năn, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. Ngoài ra, các bị cáo có đóng góp tích cực cho xã hội, được tặng nhiều giấy khen đối với các hoạt động đóng góp cho xã hội, tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả. Đặc biệt, bị cáo Hằng là mẹ đơn thân, Công bị bệnh nặng.

HĐXX đánh giá, các bị cáo phạm tội đồng phạm nhưng mang tính giản đơn. Trong đó, Tuấn Linh và Công có vai trò cao hơn các bị cáo còn lại.



