Hình ảnh bất ngờ trên tuyến đường xuyên tâm Biên Hòa ngày đầu cấm xe tải từ 5 tấn trở lên

Từ đầu năm 2024 đến nay, đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 14 người bị thương, trong đó có nhiều người trẻ tuổi. Điều này khiến cử tri bức xúc trước tình trạng xe tải và xe container lưu thông với mật độ cao.
CLIP ngày đầu cấm xe tải từ 5 tấn trở lên vào đường Bùi Hữu Nghĩa, các phương tiện di chuyển thuận lợi, thông thoáng và an toàn
Lắng nghe ý kiến người dân, Ban An toàn giao thông phường Biên Hòa thông báo từ ngày 1-12-2025, chính thức cấm xe tải từ 5 tấn trở lên hoạt động trên toàn tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (từ cầu Ông Tiếp đến cầu Tân Vạn, thuộc phường Biên Hòa) khung giờ 5-22 giờ. Đây là phương án chống ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông.
Trước đây, phường đã có các khung giờ cấm vào sáng - trưa - chiều tối. Tuy nhiên, ngay sau khung giờ cấm lúc 8 giờ, lượng xe ô tô đổ dồn về đường Bùi Hữu Nghĩa tăng đột biến, gây ùn tắc kéo dài và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người.
Bình luận (0)