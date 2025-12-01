HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh bất ngờ trên tuyến đường xuyên tâm Biên Hòa ngày đầu cấm xe tải từ 5 tấn trở lên

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Phường Biên Hòa cấm xe tải từ 5 tấn trở lên đi vào đường Bùi Hữu Nghĩa từ 5-22 giờ hàng ngày từ hôm nay

Từ đầu năm 2024 đến nay, đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 14 người bị thương, trong đó có nhiều người trẻ tuổi. Điều này khiến cử tri bức xúc trước tình trạng xe tải và xe container lưu thông với mật độ cao.

CLIP ngày đầu cấm xe tải từ 5 tấn trở lên vào đường Bùi Hữu Nghĩa, các phương tiện di chuyển thuận lợi, thông thoáng và an toàn

Lắng nghe ý kiến người dân, Ban An toàn giao thông phường Biên Hòa thông báo từ ngày 1-12-2025, chính thức cấm xe tải từ 5 tấn trở lên hoạt động trên toàn tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (từ cầu Ông Tiếp đến cầu Tân Vạn, thuộc phường Biên Hòa) khung giờ 5-22 giờ. Đây là phương án chống ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông.

Trước đây, phường đã có các khung giờ cấm vào sáng - trưa - chiều tối. Tuy nhiên, ngay sau khung giờ cấm lúc 8 giờ, lượng xe ô tô đổ dồn về đường Bùi Hữu Nghĩa tăng đột biến, gây ùn tắc kéo dài và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người.

Bất ngờ hình ảnh tuyến đường xuyên tâm Biên Hòa ngày đầu cấm xe tải trên 5 tấn - Ảnh 1.

Gần một năm qua, người dân qua lại đường Bùi Hữu Nghĩa ám ảnh tình trạng xe tải nặng gây kẹt xe và tai nạn

Bất ngờ hình ảnh tuyến đường xuyên tâm Biên Hòa ngày đầu cấm xe tải trên 5 tấn - Ảnh 2.

Cuối tháng 11-2025, lực lượng bảo vệ dân phố phường Biên Hòa, Đồng Nai phát tờ rơi thông báo khung giờ cấm không cho xe tải trên 5 tấn đi vào đường Bùi Hữu Nghĩa

Bất ngờ hình ảnh tuyến đường xuyên tâm Biên Hòa ngày đầu cấm xe tải trên 5 tấn - Ảnh 3.

Bảng thông báo việc cấm xe tải

Bất ngờ hình ảnh tuyến đường xuyên tâm Biên Hòa ngày đầu cấm xe tải trên 5 tấn - Ảnh 4.

Bất ngờ hình ảnh tuyến đường xuyên tâm Biên Hòa ngày đầu cấm xe tải trên 5 tấn - Ảnh 5.

Các biển hiệu cấm

Bất ngờ hình ảnh tuyến đường xuyên tâm Biên Hòa ngày đầu cấm xe tải trên 5 tấn - Ảnh 6.

Bất ngờ hình ảnh tuyến đường xuyên tâm Biên Hòa ngày đầu cấm xe tải trên 5 tấn - Ảnh 7.

Bất ngờ hình ảnh tuyến đường xuyên tâm Biên Hòa ngày đầu cấm xe tải trên 5 tấn - Ảnh 8.

Bất ngờ hình ảnh tuyến đường xuyên tâm Biên Hòa ngày đầu cấm xe tải trên 5 tấn - Ảnh 9.

Sau khi áp dụng cấm xe tải 5 tấn từ 5-22 giờ, sáng 1-12, đường Bùi Hữu Nghĩa thông thoáng, các phương tiện di chuyển ổn định.

Bất ngờ hình ảnh tuyến đường xuyên tâm Biên Hòa ngày đầu cấm xe tải trên 5 tấn - Ảnh 10.

Để phân luồng giao thông, trong khung giờ cấm, các xe từ 5 tấn trở lên lưu thông từ cầu Đồng Nai đi đường tỉnh ĐT743A, đi Mỹ Phước - Tân Vạn sẽ di chuyển trên cầu vượt Tân Vạn hiện hữu, sau đó rẽ phải vào đường Cụm Công nghiệp dệt may Bình An đi Mỹ Phước, Tân Vạn (TPHCM). Xe lưu thông từ Mỹ Phước - Tân Vạn đi hướng Quốc lộ 1A như cũ.

Tin liên quan

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở phường Bình Tân, TPHCM

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở phường Bình Tân, TPHCM

(NLĐO) - Do các phương tiện giảm tốc độ khi qua hiện trường, giao thông bị ùn tắc một đoạn dài.

Cứu người bị tai nạn giao thông sẽ được hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng

(NLĐO) - Theo quy định mới, tổ chức, cá nhân đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ nát phần gan do tai nạn giao thông

Đó là trường hợp của bệnh nhân nam 43 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông.

tai nạn giao thông tỉnh đồng nai xe đầu kéo biên Hoà cấm xe tải đường Bùi Hữu Nghĩa
