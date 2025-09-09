Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là Bảo tàng loại I cấp quốc gia, hiện đang được cải tạo, chuẩn bị khoác lên mình diện mạo mới.

Những ngày này, trên công trường cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Bảo tàng Điêu khắc Chăm (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) không khí luôn tất bật, khẩn trương. 

Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng- Ảnh 1.

Phối cảnh Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng rực rỡ khi lên đèn


Tập trung vào cảnh quan, biến bảo tàng thành nơi check-in lý tưởng

Dự án Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Bảo tàng Điêu khắc Chăm có tổng vốn đầu tư hơn 11,4 tỉ đồng, khởi công từ 5-5 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2025.

Ông Trần Công Hoàng, Phó Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm cho biết lần gần nhất Bảo tàng Điêu khắc Chăm được tu sửa đã từ năm 2017. Qua mưa nắng, nhiều hạng mục xuống cấp, trần nhà thấm dột tạo cảnh mốc meo, ảnh hưởng mỹ quan, đặc biệt là 12 Bảo vật Quốc gia đang lưu trữ tại đây.

Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng- Ảnh 2.

Công nhân sửa chữa các phần kiến trúc mái của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng- Ảnh 3.
Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng- Ảnh 4.
Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng- Ảnh 5.

Bảo tàng có kiến trúc đặc trưng, việc tôn tạo, sửa chữa được thực hiện gần như hoàn toàn thủ công

Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng- Ảnh 6.

Trong quá trình cải tạo, sửa chữa, các phần kiến trúc cũ vẫn được giữ lại

Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng- Ảnh 7.

Một phần kiến trúc đậm nét Chăm-pa được bảo vệ trong quá trình duy tu, sửa chữa công trình

Do vậy, dự án Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Bảo tàng Điêu khắc Chăm được thực hiện với kỳ vọng sẽ "khoác áo mới" khang trang hơn cho bảo tàng. Hiện nay, khối lượng công việc đã đạt gần 70% dự án. Các hạng mục quan trọng như chống thấm toàn bộ công trình, tạo cảnh quan sân vườn đã gần hoàn thiện.

Hiện nay, bảo tàng đang đốc thúc liên danh nhà thầu tăng cường nhân lực, tận dụng thời tiết nắng ráo đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án về đích. Riêng ông Hoàng thì gần như "ngày nào cũng có mặt trên công trường".

"Sau khi hoàn thiện, phần sân vườn, cảnh quan của Bảo tàng sẽ được nâng cấp, hứa hẹn là địa điểm check-in lý tưởng cho người dân, du khách" - lãnh đạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm cho biết.

CLIP: Toàn cảnh sửa chữa, cải tạo Bảo tàng điêu khắc độc đáo bậc nhất Đà Nẵng

Tăng cường du lịch đêm, xây thêm phòng trưng bày đặc biệt tại bảo tàng

Mới đây, ngày 19-8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã có buổi kiểm tra thực tế dự án. Tại đây, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án.

Trong đó, nghiên cứu bổ sung các hạng mục cấp thiết như Hệ thống năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, xây dựng phòng trưng bày đặc biệt, cải tạo trụ sở làm việc và các hạng mục khác như vỉa hè xung quanh bảo tàng.

Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng- Ảnh 8.

Phần sân vườn được lót đá sa thạch, tạo cảnh quan đẹp mắt

Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng- Ảnh 9.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm tọa lạc ngay trung tâm Đà Nẵng, cách đó không xa là cầu Rồng

Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng- Ảnh 10.

Khuôn viên rợp bóng cây sẽ được giữ lại sau cải tạo

Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng- Ảnh 11.

Phối cảnh vườn dạo đẹp như trong resort tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng- Ảnh 12.

ông Trần Công Hoàng, Phó Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm kiểm tra lớp chống thấm hoàn thiện trên phần mái của công trình. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của dự án

Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng- Ảnh 13.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm được xếp hàng loại I cấp quốc gia. Đây là bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng khi đang lưu giữ 12 Bảo vật cấp quốc gia

Đồng thời, lãnh đạo thành phố yêu cầu nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, thiết bị, khẩn trương thực hiện nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ. Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo thi công an toàn, đúng tiến độ cam kết và về đích trước ngày 1-11.

Thời gian đến, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị Bảo tàng Điêu khắc Chăm tiếp tục phát triển toàn diện, xứng tầm là Bảo tàng loại I cấp Quốc gia, Bảo tàng chuyên ngành hàng đầu về điêu khắc Chăm.

"Bảo tàng cần triển khai các giải pháp bảo vệ, bảo quản hiện vật; tăng cường ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong quản lý trưng bày, bán vé, truyền thông; nghiên cứu triển khai hệ thống thuyết minh tự động.

Chủ động khảo sát nhu cầu của khách tham quan tổ chức các hoạt động ban đêm; xây dựng đề án quản lý và sử dụng tài sản công để khai thác dịch vụ tại sân vườn theo đúng quy định; tăng cường tổ chức các hội thảo trao đổi về học thuật, phục chế, nâng cao giá trị của di sản…" - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi lưu ý.

Tin liên quan

Điều đặc biệt sẽ diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng dịp lễ 30-4

Điều đặc biệt sẽ diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng dịp lễ 30-4

(NLĐO) – Đà Nẵng sẽ lần đầu chiếu phim ngoài trời theo công nghệ 3D Mapping ngay tại Bảo tàng thành phố.

"Chiếc hộp kể chuyện" ở bảo tàng

Dự án "Số hóa không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM" là minh chứng cho sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và công nghệ mới

Kỷ niệm 100 năm Musée Khải Định - Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế

Ngày 24-8, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Đà Nẵng bảo tàng Điêu khắc Chăm cải tạo sửa chữa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo