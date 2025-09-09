Hình ảnh bên trong công trường cải tạo bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng

Những ngày này, trên công trường cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Bảo tàng Điêu khắc Chăm (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) không khí luôn tất bật, khẩn trương.

Phối cảnh Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng rực rỡ khi lên đèn





Tập trung vào cảnh quan, biến bảo tàng thành nơi check-in lý tưởng

Dự án Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Bảo tàng Điêu khắc Chăm có tổng vốn đầu tư hơn 11,4 tỉ đồng, khởi công từ 5-5 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2025.

Ông Trần Công Hoàng, Phó Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm cho biết lần gần nhất Bảo tàng Điêu khắc Chăm được tu sửa đã từ năm 2017. Qua mưa nắng, nhiều hạng mục xuống cấp, trần nhà thấm dột tạo cảnh mốc meo, ảnh hưởng mỹ quan, đặc biệt là 12 Bảo vật Quốc gia đang lưu trữ tại đây.

Công nhân sửa chữa các phần kiến trúc mái của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Bảo tàng có kiến trúc đặc trưng, việc tôn tạo, sửa chữa được thực hiện gần như hoàn toàn thủ công

Trong quá trình cải tạo, sửa chữa, các phần kiến trúc cũ vẫn được giữ lại

Một phần kiến trúc đậm nét Chăm-pa được bảo vệ trong quá trình duy tu, sửa chữa công trình

Do vậy, dự án Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Bảo tàng Điêu khắc Chăm được thực hiện với kỳ vọng sẽ "khoác áo mới" khang trang hơn cho bảo tàng. Hiện nay, khối lượng công việc đã đạt gần 70% dự án. Các hạng mục quan trọng như chống thấm toàn bộ công trình, tạo cảnh quan sân vườn đã gần hoàn thiện.

Hiện nay, bảo tàng đang đốc thúc liên danh nhà thầu tăng cường nhân lực, tận dụng thời tiết nắng ráo đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án về đích. Riêng ông Hoàng thì gần như "ngày nào cũng có mặt trên công trường".

"Sau khi hoàn thiện, phần sân vườn, cảnh quan của Bảo tàng sẽ được nâng cấp, hứa hẹn là địa điểm check-in lý tưởng cho người dân, du khách" - lãnh đạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm cho biết.

CLIP: Toàn cảnh sửa chữa, cải tạo Bảo tàng điêu khắc độc đáo bậc nhất Đà Nẵng

Tăng cường du lịch đêm, xây thêm phòng trưng bày đặc biệt tại bảo tàng

Mới đây, ngày 19-8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã có buổi kiểm tra thực tế dự án. Tại đây, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án.

Trong đó, nghiên cứu bổ sung các hạng mục cấp thiết như Hệ thống năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, xây dựng phòng trưng bày đặc biệt, cải tạo trụ sở làm việc và các hạng mục khác như vỉa hè xung quanh bảo tàng.

Phần sân vườn được lót đá sa thạch, tạo cảnh quan đẹp mắt

Bảo tàng Điêu khắc Chăm tọa lạc ngay trung tâm Đà Nẵng, cách đó không xa là cầu Rồng

Khuôn viên rợp bóng cây sẽ được giữ lại sau cải tạo

Phối cảnh vườn dạo đẹp như trong resort tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm

ông Trần Công Hoàng, Phó Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm kiểm tra lớp chống thấm hoàn thiện trên phần mái của công trình. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của dự án

Bảo tàng Điêu khắc Chăm được xếp hàng loại I cấp quốc gia. Đây là bảo tàng độc đáo bậc nhất Đà Nẵng khi đang lưu giữ 12 Bảo vật cấp quốc gia

Đồng thời, lãnh đạo thành phố yêu cầu nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, thiết bị, khẩn trương thực hiện nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ. Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo thi công an toàn, đúng tiến độ cam kết và về đích trước ngày 1-11.

Thời gian đến, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị Bảo tàng Điêu khắc Chăm tiếp tục phát triển toàn diện, xứng tầm là Bảo tàng loại I cấp Quốc gia, Bảo tàng chuyên ngành hàng đầu về điêu khắc Chăm.

"Bảo tàng cần triển khai các giải pháp bảo vệ, bảo quản hiện vật; tăng cường ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong quản lý trưng bày, bán vé, truyền thông; nghiên cứu triển khai hệ thống thuyết minh tự động.

Chủ động khảo sát nhu cầu của khách tham quan tổ chức các hoạt động ban đêm; xây dựng đề án quản lý và sử dụng tài sản công để khai thác dịch vụ tại sân vườn theo đúng quy định; tăng cường tổ chức các hội thảo trao đổi về học thuật, phục chế, nâng cao giá trị của di sản…" - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi lưu ý.