Hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự chương trình quan trọng ở Tây Ninh

Cụ thể, trong chiều 19-4, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến dự Lễ khánh thành và gắn biển công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh.



Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang (ngoài cùng bên trái) cùng ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại lễ khánh thành

Cùng dự buổi lễ có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khánh thành

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu cùng cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, người sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện CAND, đã để lại nhiều di huấn đối với lực lượng CAND, đặc biệt là 6 điều Bác dạy CAND.

Để tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trước nguyện vọng, tình cảm, lòng mong mỏi thiết tha của Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã đồng ý để Công an tỉnh Tây Ninh xây dựng công trình Khu tưởng niệm và đưa vào danh sách các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày thành lập lực lượng CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng các đại biểu tham gia trồng cây trong khuôn viên Công an tỉnh Tây Ninh

Đây là công trình tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng, mang giá trị văn hóa lịch sử to lớn, nhằm giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ cán bộ CAND về cuộc đời, đạo đức, thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; cũng như tình cảm và sự quan tâm giáo dục, rèn luyện của Người đối với lực lượng CAND, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; là địa chỉ đỏ để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Tây Ninh dâng lên Người những tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc cùng Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tại lễ khánh thành

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của "Thủ đô kháng chiến Trung ương Cục miền Nam", không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua học tập, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Trước đó, sáng 19-4, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh đã đến thăm hỏi sức khoẻ, tặng quà gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai ở TP Tây Ninh. Đoàn công tác cũng đến thăm gia đình cố đại tá Phan Văn Điền (Mười Thương), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; thăm gia đình Thiếu tướng Ngô Quang Long, nguyên cán bộ Văn phòng Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.