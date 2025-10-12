Hình ảnh ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada thân mật trên du thuyền?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hình ảnh ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada thân mật trên du thuyền?

Minh Khuê

(NLĐO) – Ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau được cho là ôm và hôn nhau trên du thuyền ngoài khơi Santa Barbara, California – Mỹ.

Trang Daily Mail ngày 11-10 (giờ địa phương) đã đăng tải loạt ảnh. Trong đó, Katy Perry diện áo tắm đen còn Justin Trudeau thì chỉ mặc quần Jeans. Cả hai ôm chặt, trao nhau nụ hôn thân mật.

Ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada thân mật trên du thuyền - Ảnh 1.

Katy Perry và Justin Trudeau được cho là trên du thuyền. Nguồn: Daily Mail

Ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada thân mật trên du thuyền - Ảnh 2.

Cả hai có hành động thân mật. Nguồn: Daily Mail

Ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada thân mật trên du thuyền - Ảnh 3.

Katy Perry là ca sĩ danh tiếng còn Justin Trudeau là cựu Thủ tướng Canada

Những bức ảnh được cho là được chụp vào cuối tháng 9 bởi một khách du lịch trên chiếc thuyền đi ngang qua du thuyền trên. "Tôi không biết cô ấy đi cùng ai cho đến khi tôi nhìn hình xăm trên cánh tay anh chàng đó và nhận ra rằng chính là Justin Trudeau" – du khách cho biết.

Hiện tại, đại diện của cả Katy Perry và Justin Trudeau đều không đưa ra bình luận nào.

Vào tháng 7, cả hai bị đồn hẹn hò sau khi cánh săn ảnh chụp được cảnh cả hai đi ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng ở Montreal. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đang thực hiện chuyến lưu diễn "Lifetimes" và có điểm dừng ở Canada. Vài ngày sau, họ được thấy đi dạo cùng nhau trước khi Justin Trudeau tham gia đêm nhạc của Katy Perry.

Vào tháng 8, một nguồn tin giấu tên chia sẻ với Daily Mail rằng chuyện tình cảm của họ đã gặp phải trở ngại sau những đồn đoán ồn ào và sự chú ý của giới truyền thông xung quanh buổi tối. Cả hai luôn bận rộn, nhiều việc phải làm. Họ không liên lạc thường xuyên và mọi cảm xúc mới mẻ đã lắng xuống.

Katy Perry, 41 tuổi, đã chia tay hôn phu lâu năm là nam diễn viên ngôi sao Orlando Bloom. Ông Justin Trudeau, 54 tuổi, ly thân vợ Sophie Grégoire từ tháng 8-2023.

Ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada thân mật trên du thuyền - Ảnh 4.

Cả hai từng bị phát hiện hẹn hò tại nhà hàng vào tháng 7

Ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada thân mật trên du thuyền - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

Ca sĩ Katy Perry vạch áo khoe nội y gây sốc

Ca sĩ Katy Perry vạch áo khoe nội y gây sốc

(NLĐO) – Nữ ca sĩ Katy Perry bất ngờ cởi phần trên của đầm, khoe nội y tại trường quay của chương trình truyền hình “Thần tượng âm nhạc Mỹ” (American Idol).

Hóa giải hiềm khích, Katy Perry mời Taylor Swift ăn cưới

(NLĐO) – Hòa giải sau nhiều năm “cạch mặt”, Katy Perry và Taylor Swift ngày càng thân thiết, Không chỉ xuất hiện trong video ca nhạc của nhau, Katy Perry còn mời Taylor Swift dự đám cưới mình cuối năm nay.

Katy Perry đạo nhạc, vướng bồi thường triệu đô

(NLĐO) - Thẩm phán kết luận ca khúc "Dark horse" của phía Katy Perry vi phạm bản quyền, đạo bài "Joyful Noise" của Flame (tên thật Marcus Gray).

Justin Trudeau du thuyền thân mật hôn nhau Katy Perry
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo