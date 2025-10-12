Hình ảnh ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada thân mật trên du thuyền?

Trang Daily Mail ngày 11-10 (giờ địa phương) đã đăng tải loạt ảnh. Trong đó, Katy Perry diện áo tắm đen còn Justin Trudeau thì chỉ mặc quần Jeans. Cả hai ôm chặt, trao nhau nụ hôn thân mật.

Katy Perry và Justin Trudeau được cho là trên du thuyền. Nguồn: Daily Mail

Cả hai có hành động thân mật. Nguồn: Daily Mail

Katy Perry là ca sĩ danh tiếng còn Justin Trudeau là cựu Thủ tướng Canada

Những bức ảnh được cho là được chụp vào cuối tháng 9 bởi một khách du lịch trên chiếc thuyền đi ngang qua du thuyền trên. "Tôi không biết cô ấy đi cùng ai cho đến khi tôi nhìn hình xăm trên cánh tay anh chàng đó và nhận ra rằng chính là Justin Trudeau" – du khách cho biết.

Hiện tại, đại diện của cả Katy Perry và Justin Trudeau đều không đưa ra bình luận nào.

Vào tháng 7, cả hai bị đồn hẹn hò sau khi cánh săn ảnh chụp được cảnh cả hai đi ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng ở Montreal. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đang thực hiện chuyến lưu diễn "Lifetimes" và có điểm dừng ở Canada. Vài ngày sau, họ được thấy đi dạo cùng nhau trước khi Justin Trudeau tham gia đêm nhạc của Katy Perry.

Vào tháng 8, một nguồn tin giấu tên chia sẻ với Daily Mail rằng chuyện tình cảm của họ đã gặp phải trở ngại sau những đồn đoán ồn ào và sự chú ý của giới truyền thông xung quanh buổi tối. Cả hai luôn bận rộn, nhiều việc phải làm. Họ không liên lạc thường xuyên và mọi cảm xúc mới mẻ đã lắng xuống.

Katy Perry, 41 tuổi, đã chia tay hôn phu lâu năm là nam diễn viên ngôi sao Orlando Bloom. Ông Justin Trudeau, 54 tuổi, ly thân vợ Sophie Grégoire từ tháng 8-2023.