Katy Perry sẽ kết hôn cùng nam diễn viên Orlando Bloom. Một nguồn tin thân thiết với nữ ca sĩ này hé lộ với báo giới rằng cô mời Taylor Swift.

"Katy Perry và Taylor Swift hiện nay đã là bạn bè vô cùng thân thiết. Katy cũng đang hy vọng Taylor Swift và bạn trai cô Joe Alwyn làm đám cưới" – nguồn tin trên hé lộ.

Hai nữ ca sĩ danh tiếng khẳng định mối hiềm khích của họ chấm dứt khi Katy Perry xuất hiện trong video ca nhạc "You need to calm down" của Taylor Swift.

Họ đã hoàn toàn hóa giải thù hận

Taylor Swift từng nói trên tạp chí Vogue rằng cô đã nhận tin nhắn của Katy Perry mong muốn cả hai hiểu nhau và thành thật với nhau trước khi quay video ca nhạc. Katy Perry cũng đề nghị có thời gian ở riêng cùng Taylor Swift để chuyện trò.

Cuối cùng, cả hai trò chuyện hàng tiếng đồng hồ bên nhau, tất cả mọi khúc mắc được giải tỏa. Cả hai cho rằng các phương tiện truyền thông đã "thêm dầu vào lửa" khiến họ vào thế đối đầu nhiều năm nay. "Một động thái sai lầm, một sự hiểu lầm và trận đấu lớn được tạo cho đến lúc giảm nhiệt, tắt ngóm. Đó là những gì xảy ra giữa chúng tôi" – Taylor Swift đúc kết.

Cả hai xuất hiện trong video ca nhạc của nhau

Gần giữa năm 2018, Katy Perry đã gửi cho Taylor Swift nhánh ô-liu (biểu tượng hòa bình), kèm theo bức thư xin lỗi, bày tỏ chấm dứt bất hòa. Taylor Swift nhanh chóng đưa chúng lên mạng và bày tỏ lời cảm ơn.

"Tôi vừa vào phòng thay đồ thì thấy được cành ô-liu này. Đây là một điều ý nghĩa với tôi" - Taylor Swift viết.

Hai ngôi sao làng nhạc thế giới đã bất hòa bắt đầu từ khi Taylor Swift cho rằng Katy Perry chiêu mộ một số vũ công đang cùng cô thực hiện chuyến lưu diễn "Red" năm 2012.

Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại. Năm 2014, Taylor Swift phát hành đĩa đơn "Bad blood" nói về mâu thuẫn cả hai. Katy Perry cũng ra đĩa đơn "Swish Swish" đáp trả.

Việc hòa hoãn giữa hai người đẹp được công luận hoan nghênh. Tuy nhiên, một số người vẫn chỉ trích Taylor Swift chuyện đăng tải thư xin lỗi của Katy Perry lên mạng. Họ cho rằng cô hăng hái làm chuyện này vì muốn chứng tỏ mình không có lỗi trong mâu thuẫn và nó xuất phát từ Katy Perry.