Hình ảnh các lực lượng và người dân ở TP HCM gia cố bờ bao, ngăn chặn triều cường

Ngày 25-10, các lực lượng và người dân ở phường Chánh Hiệp, TP HCM chung tay vận chuyển vật liệu để gia cố bờ bao, ngăn chặn thủy triều xuất hiện vào ban đêm.

CLIP: Các lực lượng và người dân phường Chánh Hiệp gia cố bờ bao ngăn thủy triều

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy phường Chánh Hiệp, cho biết để giảm thiệt hại do triều cường gây ra, địa phương đã huy động nhiều lực lượng cùng người dân gia cố bờ bao dọc sông Sài Gòn.

Theo ông Thạnh, trên địa bàn có khoảng 120 hộ dân ở các khu phố thuộc phường Tương Bình Hiệp và Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trước đây bị ảnh hưởng do triều cường.

Vật liệu được tập kết để chặn triều cường

Lãnh đạo địa phương cũng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, cũng như hỗ trợ các gia đình khắc phục sự cố.

"Để giảm thiểu tình hình ngập lụt do triều cường, địa phương đã huy động lực lượng dân quân, các tổ chức chính trị - xã hội cùng người dân tổ chức bao bờ. Do đoạn đường nhỏ, xe tải không chở vật liệu ra tới được nên mọi người phải tự vận chuyển ra" - ông Thạnh nói.

Địa phương và người dân vào cuộc để giảm thiểu ngập lụt do triều cường

Một số khu phố dọc sông Sài Gòn ở phường Thủ Dầu Một, TP HCM cũng đang tập trung gia cố bờ bao, triển khai các biện pháp ứng phó với triều cường đang diễn biến phức tạp.

Một số hình ảnh các lực lượng tập trung gia cố bờ bao ngăn thủy triều tại phường Chánh Hiệp và Thủ Dầu Một: