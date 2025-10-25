Hình ảnh các lực lượng và người dân ở TP HCM gia cố bờ bao, ngăn chặn triều cường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hình ảnh các lực lượng và người dân ở TP HCM gia cố bờ bao, ngăn chặn triều cường

Thanh Thảo

(NLĐO) - Để giảm thiểu tình trạng ngập lụt do triều cường, một số địa phương ở TP HCM đã huy động nhiều lực lượng cùng người dân tổ chức gia cố bờ bao

Ngày 25-10, các lực lượng và người dân ở phường Chánh Hiệp, TP HCM chung tay vận chuyển vật liệu để gia cố bờ bao, ngăn chặn thủy triều xuất hiện vào ban đêm.

CLIP: Các lực lượng và người dân phường Chánh Hiệp gia cố bờ bao ngăn thủy triều

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy phường Chánh Hiệp, cho biết để giảm thiệt hại do triều cường gây ra, địa phương đã huy động nhiều lực lượng cùng người dân gia cố bờ bao dọc sông Sài Gòn.

Theo ông Thạnh, trên địa bàn có khoảng 120 hộ dân ở các khu phố thuộc phường Tương Bình Hiệp và Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trước đây bị ảnh hưởng do triều cường.

Hình ảnh người dân ở TP HCM gia cố bờ bao ngăn chặn thủy triều lên trong đêm - Ảnh 1.

Vật liệu được tập kết để chặn triều cường

Lãnh đạo địa phương cũng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, cũng như hỗ trợ các gia đình khắc phục sự cố.

"Để giảm thiểu tình hình ngập lụt do triều cường, địa phương đã huy động lực lượng dân quân, các tổ chức chính trị - xã hội cùng người dân tổ chức bao bờ. Do đoạn đường nhỏ, xe tải không chở vật liệu ra tới được nên mọi người phải tự vận chuyển ra" - ông Thạnh nói.

Hình ảnh người dân ở TP HCM gia cố bờ bao ngăn chặn thủy triều lên trong đêm - Ảnh 2.

Địa phương và người dân vào cuộc để giảm thiểu ngập lụt do triều cường

Một số khu phố dọc sông Sài Gòn ở phường Thủ Dầu Một, TP HCM cũng đang tập trung gia cố bờ bao, triển khai các biện pháp ứng phó với triều cường đang diễn biến phức tạp.

Một số hình ảnh các lực lượng tập trung gia cố bờ bao ngăn thủy triều tại phường Chánh Hiệp và Thủ Dầu Một:

Hình ảnh người dân ở TP HCM gia cố bờ bao ngăn chặn thủy triều lên trong đêm - Ảnh 3.

Hình ảnh người dân ở TP HCM gia cố bờ bao ngăn chặn thủy triều lên trong đêm - Ảnh 5.

Hình ảnh người dân ở TP HCM gia cố bờ bao ngăn chặn thủy triều lên trong đêm - Ảnh 6.

Hình ảnh người dân ở TP HCM gia cố bờ bao ngăn chặn thủy triều lên trong đêm - Ảnh 8.

Hình ảnh người dân ở TP HCM gia cố bờ bao ngăn chặn thủy triều lên trong đêm - Ảnh 9.

Hình ảnh người dân ở TP HCM gia cố bờ bao ngăn chặn thủy triều lên trong đêm - Ảnh 10.

Hình ảnh người dân ở TP HCM gia cố bờ bao ngăn chặn thủy triều lên trong đêm - Ảnh 11.

Hình ảnh người dân ở TP HCM gia cố bờ bao ngăn chặn thủy triều lên trong đêm - Ảnh 13.

Tin liên quan

Nước tràn bờ bao, dân khốn đốn

Nước tràn bờ bao, dân khốn đốn

Sự cố gây thiệt hại nặng cho nhiều hộ dân với khoảng 7.000 gốc mai

Sạt lở bờ bao, bãi rác lớn nhất Hà Nội ngập bùn thải

(NLĐO)- Bờ bao ô lưu chứa bùn tại ô 1 giai đoạn I Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn bị sạt lở, bùn lưu chứa tại ô 1 chảy xuống khu vực cầu cân và đường nội bộ tiếp giáp bờ suối Lai Sơn

Bờ bao vỡ, nước tràn, dân trồng mai Thủ Đức khóc ròng

(NLĐO) – Đoạn bờ bao dài hơn 5 m cuối đường số 9 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM) vỡ khi triều cường dâng cao vào rạng sáng 15-11, gây thiệt hại cả tỉ đồng.

tỉnh Bình Dương sông Sài Gòn diễn biến phức tạp thủy triều
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo