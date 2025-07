Chiều 9-7, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác TP đã đi khảo sát và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú An.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh.

Video: Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo TP HCM đến khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú An.



Phường Phú An được sáp nhập từ phường Tân An, các khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 của phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một cũ) và xã Phú An (TP Bến Cát cũ), trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công đặt tại phường Hiệp An, địa chỉ tại đường Nguyễn Đức Cảnh, khu phố 4, phường Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ.

Sau sáp nhập, phường Phú An, TP HCM có diện tích tự nhiên là 35,192 km2, quy mô dân số là 46.931 người.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trò chuyện với người dân đang làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú An

Ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An cho biết trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách phường đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn. Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, kịp thời, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức, định hướng dư luận, giữ vững sự thống nhất trong triển khai nhiệm vụ tại địa phương.



Tại buổi khảo sát, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã thăm hỏi, trao đổi với với cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, đặc biệt là bỏ cấp huyện.

Đồng thời, thăm hỏi, trao đổi với người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú An về những thuận lợi, khó khăn sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Một số hình ảnh lãnh đạo TP HCM đi khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú An: