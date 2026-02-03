Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm, niêm phong hàng loạt tang vật vụ án mà các đối tượng trong đường dây xăng giả dùng để phạm tội

Ngày 3-2, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả RON A95, gồm: Nguyễn Văn Yên (SN 1980), Nguyễn Hồng Hải (SN 1975), Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1991), Nguyễn Thanh Hải (SN 1982), Trần Văn Đức (SN 1971), Lê Thị Ngọc Hương (SN 1981, vợ Đức), Lê Thanh Tú (SN 1986) và Phạm Tuấn Dũng (SN 1987) để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 1.

Công an TPHCM đọc lệnh bắt nhóm người sản xuất xăng giả

Trước đó, giữa tháng 1-2025, Tổ công tác Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi (195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng). 

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 2.

Ông chủ trạm xăng giả Trần Văn Đức

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 3.

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 4.

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 5.

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 6.

Công an TPHCM niêm phong các trụ bán xăng giả

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hành vi pha trộn dung môi công nghiệp và phẩm màu vào xăng A95 ngay trong bồn ngầm của trạm.

Công an bắt quả tang chủ trạm Trần Văn Đức cùng tài xế xe bồn Lê Thanh Tú đang trực tiếp bơm dung môi, pha phẩm màu nhằm tạo màu sắc giống xăng thật để tiêu thụ ra thị trường. Nhiều tang vật, phương tiện và tài liệu liên quan đã bị niêm phong, tạm giữ.

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 7.

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 8.

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 9.

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 10.

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 11.

Xe bồn dùng để vận chuyển xăng

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM xác định Nguyễn Văn Yên là đối tượng giữ vai trò tổ chức việc pha trộn, sản xuất xăng giả tại bãi tập kết xe bồn trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường). 

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 12.

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 13.

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 14.

Hình ảnh Công an TPHCM niêm phong bên trong "tập đoàn" xăng giả - Ảnh 15.

Công an TPHCM nhận định đây là đường dây phạm tội có tổ chức

Đường dây này hoạt động có tổ chức, mua xăng A95 nguyên chất, pha thêm dung môi công nghiệp và phẩm màu theo tỷ lệ nhất định để tăng thể tích, giảm chất lượng nhưng vẫn giữ hình thức xăng thật, sau đó bán ra thị trường với giá tương đương xăng chuẩn.

Xăng giả được vận chuyển tinh vi

Clip Công an TPHCM bắt quả tang đường xây xăng giả

Đường dây chia làm hai nhánh: một nhánh do Nguyễn Văn Yên tổ chức pha trộn, vận chuyển xăng giả đi tiêu thụ; nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, chuyên cung ứng dung môi và tổ chức pha trộn trực tiếp tại các cây xăng.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số xăng thu giữ không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, không phải xăng RON A95. 

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng và nguồn cung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt 3 người bán chất kịch độc cho các phòng nha khoa

Công an TPHCM bắt 3 người bán chất kịch độc cho các phòng nha khoa

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vừa bắt 3 người do cung cấp chất diệt tủy dùng trong nha khoa, chất này có khả năng gây ung thư

Công an TPHCM bắt nhóm hoạt động bất minh trên mạng xã hội

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã khởi tố và thi hành lệnh bắt 4 người có hoạt động bất minh trên mạng xã hội

Công an TPHCM bắt chủ cơ sở ngâm 4,6 tấn ốc bươu bằng chất sản xuất xi măng

(NLĐO) - Công an TPHCM bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm và phát hiện gần 4,6 tấn ốc bươu ngâm hoá chất "thuỷ tinh lỏng"

Công an TPHCM xăng giả xăng A95 giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo