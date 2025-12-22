Công an TPHCM thông tin về đường dây làm thịt bò giả, bắt 7 người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM thông tin về đường dây làm thịt bò giả, bắt 7 người

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phát hiện đường dây làm thịt bò giả và ra lệnh bắt kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây tội phạm này

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, cụ thể là làm giả thịt bò từ thịt heo để đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn. 

Cụ thể, Công an TPHCM đã khởi tố Lê Quang Quyết (SN 1992), Nguyễn Đức Đạt (SN 1992) cùng 5 người khác về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", trong đó Lê Quang Quyết được xác định là chủ mưu, cầm đầu. 

Công an TPHCM thông tin quy trình làm thịt bò giả, bắt 7 người - Ảnh 1.

Công an TPHCM đọc lệnh bắt Lê Quang Quyết


Công an TPHCM thông tin quy trình làm thịt bò giả, bắt 7 người - Ảnh 2.

Nguyễn Đức Đạt

Vụ việc được phát hiện qua công tác kiểm tra, đấu tranh của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 15-11, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Thới An (TPHCM) kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm tại địa chỉ số 46 đường D2, khu phố 37, phường Thới An. 

Công an TPHCM thông tin quy trình làm thịt bò giả, bắt 7 người - Ảnh 3.

Những người trong đường dây mua bán thịt bò giả

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở Lê Quang Quyết cùng các nhân viên đang trực tiếp tổ chức sản xuất thịt bò nghi giả. Đồng thời, một nhân viên khác bị phát hiện đang vận chuyển hơn 36 kg thịt bò thành phẩm nghi giả để giao cho khách hàng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 16-11, cơ quan công an kiểm tra thêm một địa điểm tại số 144/2 đường số 6, phường Hiệp Bình do Nguyễn Đức Đạt làm chủ hộ kinh doanh. 

CLIP Công an TPHCM thông tin đường dây sản xuất thịt bò giả

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 247 kg thịt bò nghi giả thành phẩm cùng nhiều máy móc, dụng cụ và hóa chất phục vụ việc biến thịt heo thành thịt bò giả.

Kết quả điều tra xác định, cơ sở của Lê Quang Quyết hoạt động từ tháng 2-2025 nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế và không ký kết hợp đồng lao động. 

Quyết khai nhận được Nguyễn Đức Đạt hướng dẫn quy trình sản xuất thịt heo giả thịt bò, đồng thời cung cấp nguyên liệu là thịt heo và hóa chất Sodium Metabisulfite. 

Thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu giống thịt bò, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò.

Trung bình mỗi ngày, các đối tượng sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, tiêu thụ cho khoảng 75 quán ăn tại TPHCM và các khu vực lân cận, thu lợi bất chính từ 15.000 đến 40.000 đồng/kg. 


Tin liên quan

Công an TPHCM kết luận vụ tài xế có dấu hiệu say xỉn cố tình hoán đổi vị trí lái ô tô

Công an TPHCM kết luận vụ tài xế có dấu hiệu say xỉn cố tình hoán đổi vị trí lái ô tô

(NLĐO) - Do không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, một tài xế ở TPHCM đã cố tình hoán đổi vị trí với một người khác trên ô tô

Công an TPHCM vừa bắt 3 đối tượng

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, ra lệnh bắt 3 đối tượng do có hành vi mua bán hàng cấm với phương thức tinh vi

Từ lời khai một phụ nữ, Công an TPHCM bắt 2 thanh niên

(NLĐO) - Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, hai thanh niên chia tiền cướp được để tiêu xài và bị Công an TPHCM bắt giữ

Công an TPHCM thịt bò giả sản xuất thịt bò giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo