Hình ảnh công trường đường Vành đai 3 TPHCM trong sáng 31-3

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Hình ảnh công trường đường Vành đai 3 TPHCM trong sáng 31-3

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua khu vực tỉnh Bình Dương cũ đang tăng tốc thi công, trong đó cầu Bình Gởi dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30-4

Clip cận cảnh cầu Bình Gởi trên Vành đai 3 TPHCM sắp hoàn thành.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua khu vực tỉnh Bình Dương cũ đang được các nhà thầu tăng tốc thi công.

Nhiều hạng mục quan trọng đã dần hoàn thiện, song vẫn còn một số đoạn tuyến và nút giao chưa theo kịp tiến độ.

Hiện đơn vị thi công đang tập trung thảm nhựa mặt cầu và hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị cho việc thông xe kỹ thuật.

Cầu Bình Gởi thuộc gói thầu xây lắp số 4 của dự án đường Vành đai 3 TPHCM, bắc qua sông Sài Gòn, kết nối phường Thuận An với xã Bình Mỹ. Công trình dài khoảng 1 km, rộng 20 m với 4 làn xe, tổng vốn đầu tư gần 600 tỉ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc 100 km/giờ.

Dự án được khởi công từ tháng 10-2023 và đã hợp long vào tháng 6-2025 sau gần hai năm thi công. Đến nay, phần cầu chính đã hoàn thành, việc lưu thông đường thủy trên sông Sài Gòn qua khu vực công trình vẫn được bảo đảm.

Những ngày qua, nhà thầu tăng tốc thảm nhựa mặt cầu nhằm kịp hoàn thiện các hạng mục chính. Theo kế hoạch, cầu Bình Gởi sẽ được thông xe kỹ thuật vào dịp 30-4 và khánh thành trong quý II-2026.

Sau khi hoàn tất mặt cầu, các đơn vị tiếp tục triển khai đường dẫn, đường gom và kết nối với hệ thống giao thông địa phương. Một số hạng mục như xử lý nền đất yếu và lu lèn mặt đường vẫn cần thêm thời gian do đặc thù địa chất khu vực.

Cầu Bình Gởi là một trong những hạng mục quan trọng của tuyến đường Vành đai 3 TPHCM, góp phần hoàn thiện trục giao thông vành đai, tăng cường kết nối TPHCM với các địa phương lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh cũng như khu vực Củ Chi, Hóc Môn cũ

Trong khi đó, đoạn Vành đai 3 qua TP Thủ Đức cũ dài gần 15 km (từ cao tốc TPHCM - Long Thành đến nút giao Tân Vạn) cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu chính.

Một số đoạn đã được thảm nhựa nhưng vẫn chưa thể đấu nối vào nút giao Tân Vạn.

Do có nhiều tầng và nhánh rẽ, khu vực nút giao Tân Vạn hiện có nhiều trụ cầu cạn đang được thi công. Nhà thầu đã tăng cường máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, dự kiến gói thầu XL1 sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Để bám sát mốc thông xe 30-4, các nhà thầu đang duy trì khoảng 500 kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị thi công liên tục 3 ca, 4 kíp.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, đến nay toàn dự án Vành đai 3 đã đạt gần 80% khối lượng thi công. Riêng đoạn tuyến trên cao đã vượt mốc 80%, nhiều phân đoạn chính đã hoàn tất thảm nhựa.

Một số đoạn cầu cạn dài xuyên qua khu đô thị đã hoàn thành mặt đường và đang lắp đặt lan can thép. Tuyến trên cao từ chùa Bửu Long đến khu đô thị Vinhomes Grand Park cũng đã lộ rõ hình hài với khoảng 4 km mặt đường được thảm nhựa.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc thảm nhựa thời gian qua chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa thất thường. Ngoài ra, việc thiếu vật liệu cấp phối như đá, cát do chậm cấp phép mỏ khai thác cũng khiến một số hạng mục nền đường bị gián đoạn.

Dự kiến việc hoàn tất thảm nhựa và thông xe 14,7 km tuyến chính cầu cạn trước ngày 30-4 sẽ tạo tiền đề để hoàn thành đoạn 2 km cuối cùng và nút giao Tân Vạn vào tháng 6-2026, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án Vành đai 3 TPHCM vào cuối năm 2026.

CLIP: Cận cảnh tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tiếp tục "hoãn" khai thác tạm

(NLĐO)-Ban Quản lý dự án 85 xin lùi thời gian thông xe hơn 18 km tuyến chính dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tháng 4

Toàn cảnh hầm chui hơn 1.000 tỉ đồng trên Quốc lộ 13 chính thức thi công

(NLĐO) - Hầm chui ngã 5 Phước Kiến trên Quốc lộ 13 chính thức thi công với vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, kỳ vọng giảm ùn tắc, hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ TPHCM

Hình hài Quốc lộ 13 đoạn qua khu vực Bình Dương sau nhiều năm thi công

(NLĐO) - Sau 4 năm xây dựng, Quốc lộ 13 cơ bản hoàn thành khang trang, rộng rãi, hạn chế kẹt xe vào giờ cao điểm

đường cao tốc Vành đai 3 đường Vành đai 3 sông Sài gòn vành đai qua bình dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo