Thời sự

Hình ảnh CSGT Tây Ninh tổng kiểm tra phương tiện vận tải

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Tây Ninh triển khai tổng kiểm tra gần 1.900 xe tải, tập trung phát hiện cơi nới thùng, quá tải, hoàn thành trước 30-4

Ngày 13-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tổng kiểm tra phương tiện vận tải hàng hóa trên toàn tỉnh với 5 tổ công tác rà soát 1.864 xe, tập trung phát hiện cơi nới thùng và chở quá tải.

Tại các địa bàn như xã Đức Hòa, Đức Huệ, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp công an địa phương tổ chức kiểm tra hơn 250 xe tải tự đổ trên 15 tấn đang hoạt động.

CSGT Tây Ninh kiểm tra kích thước thành thùng xe tải trong đợt tổng rà soát phương tiện vận tải hàng hóa.

Hàng trăm xe tải được kiểm tra tải trọng và điều kiện kỹ thuật tại Tây Ninh.

Lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng pháp lý, thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện kỹ thuật của phương tiện theo quy định.

“Đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải, đồng thời siết chặt quản lý phương tiện vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, rà soát toàn diện hồ sơ, tình trạng phương tiện và thiết bị giám sát theo quy định" -trung tá Thái Văn Tiệp, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, cho biết.

Các tổ công tác đo kích thước thùng xe bằng phương pháp thủ công kết hợp tuyên truyền trực quan, yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết chấp hành quy định về tải trọng và an toàn giao thông.

Theo trung tá Thái Văn Tiệp, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải.

Một số doanh nghiệp cho rằng việc kiểm tra là cần thiết nhằm chuẩn hóa đội xe và nâng cao ý thức chấp hành quy định của tài xế, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế tình trạng xe quá tải làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

“Việc tuân thủ quy định an toàn giao thông, không cơi nới thành thùng, bảo dưỡng phương tiện định kỳ không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn giúp bảo vệ tài xế và tài sản của doanh nghiệp" - ông Nguyễn Công Khánh, Trưởng phòng Hành chính Công ty TNHH Ngọc Hương nói.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ được quán triệt thực hiện đúng điều lệnh, tác phong, văn hóa ứng xử; đồng thời bảo đảm không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

Đợt tổng rà soát dự kiến hoàn thành trước ngày 30-4-2026, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

 

Tin liên quan

Toàn cảnh khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa, nơi sẽ trở thành trung tâm mới của Tây Ninh

Toàn cảnh khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa, nơi sẽ trở thành trung tâm mới của Tây Ninh

(NLĐO)- Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng phát triển thành trung tâm hành chính, kinh tế và logistics

6 khu tái định cư Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh triển khai ra sao?

(NLĐO) - Dự án Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 159,31km, trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 78,3km.

Hình ảnh CSGT Tây Ninh rà quét thiết bị điện tử trên người thi sát hạch lái xe

(NLĐO)- Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh siết chặt công tác sát hạch lái xe, tăng cường rà quét thiết bị điện tử để ngăn chặn gian lận

