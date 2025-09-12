HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Hình ảnh đẹp trong chuyến thăm của Toàn quyền Úc tại Bệnh viện Quân y 175

Tin: Hải Yến, ảnh: Trần Chính

(NLĐO) - Từ năm 2014 đến nay, đã có hơn 1.000 quân nhân Việt Nam tham gia các phái bộ tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Abyei và nhiều địa bàn khó khăn khác.

Thông tin trên được bà Sam Mostyn, Toàn quyền Úc chia sẻ tại buổi thăm Bệnh viện Quân y 175 và gặp gỡ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 12-9.

Hình ảnh đẹp trong chuyến thăm của Toàn quyền Úc tại Bệnh viện Quân y 175- Ảnh 1.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nhấn mạnh trong chưa đầy một thập kỷ, Bệnh viện Quân y 175 đã hai lần vinh dự đón tiếp Toàn quyền Úc. 

Những chuyến thăm ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Úc dành cho Bệnh viện Quân y 175.

Hình ảnh đẹp trong chuyến thăm của Toàn quyền Úc tại Bệnh viện Quân y 175- Ảnh 2.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân Simeon Beckett đến thăm Bệnh viện Quân y 175

Điểm lại những đóng góp quan trọng từ phía Úc trong suốt những năm qua, BS Việt cho biết trong những năm qua, Úc đã dành cho Việt Nam nói chung, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 nói riêng sự giúp đỡ thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực như: Đào tạo chuyên môn và tiếng Anh cho sĩ quan, bác sĩ, điều dưỡng; trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quân y và gìn giữ hòa bình; hỗ trợ trang thiết bị y tế và phương tiện vận chuyển, đặc biệt là sử dụng máy bay vận tải C-17 để đưa các Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam tới Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Hình ảnh đẹp trong chuyến thăm của Toàn quyền Úc tại Bệnh viện Quân y 175- Ảnh 3.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt cho biết trong chưa đầy một thập kỷ, Bệnh viện Quân y 175 hai lần vinh dự đón tiếp Toàn quyền Úc

Theo BS Việt, nhờ sự hỗ trợ quý báu từ phía Úc, năng lực tham gia gìn giữ hòa bình của Bệnh viện Quân y 175 đã được nâng cao rõ rệt. Các y, bác sĩ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các phái bộ quốc tế mà còn nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng hội nhập, góp phần khẳng định vị thế của Quân y Việt Nam trên trường quốc tế.

Hình ảnh đẹp trong chuyến thăm của Toàn quyền Úc tại Bệnh viện Quân y 175- Ảnh 4.

Thiếu tướng, TS-BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 tặng quà lưu niệm cho Toàn quyền Úc tại chuyến thăm

BS Việt khẳng định đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175, với vai trò vừa là người lính, vừa là người thầy thuốc, luôn sẵn sàng hỗ trợ y tế không chỉ cho quân nhân Việt Nam mà cả công dân Australia đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam khi cần thiết.

Hình ảnh đẹp trong chuyến thăm của Toàn quyền Úc tại Bệnh viện Quân y 175- Ảnh 5.

Bà Toàn quyền Úc cũng đã có chuyến thăm trực tiếp Khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc của Bệnh viện Quân y 175

Phát biểu tại sự kiện, Toàn quyền Úc Sam Mostyn đánh giá cao vai trò chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Từ năm 2014 đến nay, đã có hơn 1.000 quân nhân Việt Nam tham gia các phái bộ tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Abyei và nhiều địa bàn khó khăn khác.

Hình ảnh đẹp trong chuyến thăm của Toàn quyền Úc tại Bệnh viện Quân y 175- Ảnh 6.

Tại buổi làm việc, Toàn quyền Úc Sam Mostyn đã dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi và động viên các sĩ quan, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, đơn vị sắp được triển khai làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Bà Mostyn nhấn mạnh rằng từ năm 2014, Australia và Việt Nam đã trở thành đối tác đặc biệt trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, với Bệnh viện Quân y 175 là điểm khởi đầu. 

Hình ảnh đẹp trong chuyến thăm của Toàn quyền Úc tại Bệnh viện Quân y 175- Ảnh 7.

Chụp hình cùng các bác sĩ nữ quân y của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, đơn vị sắp được triển khai làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Năm 2024, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác gìn giữ hoà bình. Các hình thức hỗ trợ bao gồm: đào tạo tiền triển khai; vận chuyển lực lượng và trang thiết bị bằng máy bay C-17 tài trợ phương tiện và thiết bị chuyên dụng.

Hình ảnh đẹp trong chuyến thăm của Toàn quyền Úc tại Bệnh viện Quân y 175- Ảnh 8.

Toàn quyền Úc cùng chụp hình lưu niệm tại buổi thăm hỏi

Toàn quyền Úc bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ các quân nhân Việt Nam chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Hình ảnh đẹp trong chuyến thăm của Toàn quyền Úc tại Bệnh viện Quân y 175- Ảnh 9.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 trồng cây lưu niệm, ghi dấu tình hữu nghị Việt – Úc

"Chỉ còn 10 ngày nữa, máy bay vận tải Úc sẽ tiếp tục đưa lực lượng gìn giữ hoà bình của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan. Tôi chúc các bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về an toàn trong vòng tay tự hào của gia đình và đất nước. Cảm ơn vì đã tiếp đón chúng tôi hôm nay" - bà Sam Mostyn, Toàn quyền Úc chia sẻ.

Đặc biệt, trong không khí ấm áp của chuyến thăm, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức một lễ chúc mừng sinh nhật bất ngờ dành cho Toàn quyền Úc Sam Mostyn, người vừa đón tuổi mới trong thời gian công du tại Việt Nam.

Hình ảnh đẹp trong chuyến thăm của Toàn quyền Úc tại Bệnh viện Quân y 175- Ảnh 10.

Toàn quyền Úc đón sinh nhật tại Bệnh viện Quân y 175

Món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa này thể hiện tình cảm chân thành và lòng mến khách của Việt Nam nói chung và Bệnh viện Quân y 175 nói riêng đối với Toàn quyền Úc. Bà Sam Mostyn bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo từ phía Việt Nam.


Tin liên quan

Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật thay khớp háng miễn phí

Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật thay khớp háng miễn phí

(NLĐO) - Từ nay đến 13-3, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Tổ chức Operation Walk Chicago (OWC)-Mỹ tiến hành đợt phẫu thuật miễn phí thay khớp háng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh viện Quân y 175 tự chủ ghép thận giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi

(NLĐO) - Sau thời gian tập huấn, đào tạo và phẫu thuật ghép thận dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội), ekip ghép thận Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) đã có thể tự chủ các kỹ thuật này.

Bệnh viện Quân y 175 TP HCM đạt chứng nhận kim cương đột quỵ thế giới

(NLĐO)- Để đạt thành quả này, các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 không ngừng học tập, cập nhật kiến thức, tích lũy kinh nghiệm hoàn thiện quy trình điều trị đột quỵ; duy trì và đảm bảo thực hiện một cách chặt chẽ và tối ưu.

Liên Hợp Quốc Bệnh viện Quân y 175 lực lượng gìn giữ hòa bình gìn giữ hòa bình Bộ Quốc phòng bệnh viện dã chiến Toàn quyền Úc quân nhân
