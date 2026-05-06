Thời sự

Hình ảnh gần 300 cán bộ, chiến sĩ căng mình khống chế đám cháy rừng tại Cô Tô

CA LINH - VÂN DU

(NLĐO) - Đám cháy bùng phát tại khu vực lâm trường ở An Giang buộc lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp dập lửa xuyên suốt nhiều giờ.

Trong ngày 5 và 6-5, trên địa bàn xã Cô Tô, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ cháy rừng thực bì tại khu vực Lâm trường Tỉnh đội. Đám cháy bùng phát trưa 5-5 tại khu vực ấp Tân Đức, xã Cô Tô.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng điều động gần 300 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn; Ban Chỉ huy quân sự các xã; Ban Quản lý rừng; Hạt Kiểm lâm; Ban Quản lý lâm trường. Ngoài ra, còn điều động 40 thiết bị chữa cháy có mặt phối hợp triển khai nhiều biện pháp dập lửa.

Nhờ tích cực chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Ước tính diện tích bị ảnh hưởng khoảng 4 ha, chủ yếu là thực bì, dây leo và cháy âm dưới mặt đất; không ghi nhận thiệt hại về rừng tràm và người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh các lực lượng tại An Giang tham gia chữa cháy:

VIDEO: Cháy rừng ngùn ngụt, khói lửa bốc cao hàng chục mét

(NLĐO) – Chính quyền tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 400 người để dập đám cháy rừng lan rộng trong đêm.

Đã khống chế được đám cháy rừng ở Hà Nam

(NLĐO)- Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy rừng lan từ Hòa Bình sang Hà Nam đã được khống chế, hiện lực lượng chức năng vẫn chưa thống kê được thiệt hại

Huy động hơn 300 người khống chế đám cháy rừng

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã huy động hơn 300 người tham gia khống chế đám cháy rừng

An Giang cháy rừng phòng cháy chữa cháy
