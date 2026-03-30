Sẵn sàng ứng phó trước nguy cơ cháy rừng ở U Minh Hạ

Kiểm tra việc phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ mới đây, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đề nghị các đơn vị quản lý rừng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong PCCC rừng.

Theo báo cáo, lâm phần Vườn Quốc gia U Minh Hạ có gần 9.000 ha rừng. Hiện nay, hơn 4.000 ha rừng được dự báo cháy cấp III, trên 290 ha cấp IV và nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy cao trong mùa khô.

Nhiều khu vực ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ tiềm ẩn nguy cơ cháy trong mùa khô

Các đơn vị quản lý rừng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương duy trì lực lượng trực mỗi ngày, bố trí tổ máy bơm tại những điểm xung yếu. Các đơn vị quản lý rừng còn trang bị hệ thống camera giám sát sớm, flycam tầm nhiệt và máy bộ đàm Icom để bảo đảm thông tin thông suốt; dọn dẹp đường bộ và đẩy nhanh tiến độ nạo vét đường thủy để cơ động chữa cháy khi xảy ra sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình quản lý rừng. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát; bố trí lực lượng sẵn sàng để kịp thời xử lý khi xảy ra cháy rừng.



