Hình ảnh giao thông TPHCM ngày đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 5-1, đường Phạm Văn Đồng, Bạch Đằng (TPHCM) ùn tắc vào giờ cao điểm khi người dân trở lại đi học, làm việc sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày.

Đường Phạm Văn Đồng, đoạn cầu Bình Lợi đông đúc phương tiện.

Lúc 8 giờ, dòng xe nhích từng chút trên đường Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa. Đây là tuyến đường thường xuyên tắc nghẽn giao thông, người dân "mướt mồ hôi" mỗi khi qua đây, đặc biệt là sau kỳ nghỉ lễ, tết.

Ở đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ cầu Bình Lợi đến công viên Gia Định, ô tô, xe máy xếp hàng dài đi học, đi làm.

Từ sớm, lực lượng CSGT túc trực điều tiết giao thông, phân luồng phương tiện.

CLIP: Giao thông TPHCM sáng 5-1.

Các xe xếp hàng dài trên đường.

Giao thông ùn tắc trong ngày đầu tuần.

Đường Bạch Đằng xảy ra ùn tắc giao thông.

Khu vực đường Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị.