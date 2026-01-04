HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh giao thông ngày 4-1: Các cửa ngõ khá thoáng

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau kỳ nghỉ lễ, người dân các tỉnh trở lại TPHCM để chuẩn bị đi học, đi làm cho một năm mới.

Chiều tối 4-1, sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 kéo dài 4 ngày, người dân từ các tỉnh đổ về TPHCM chuẩn bị đi làm, đi học khiến giao thông các cửa ngõ di chuyển chậm.

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM trong ngày 4-1 - Ảnh 1.

Quốc lộ 1 cũng đông xe chiều 4-1 nhưng không xảy ra ùn ứ giao thông.

Ghi nhận ở cửa ngõ phía phía Tây như đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 cũ), hàng nghìn xe máy, ô tô từ cách tỉnh miền Tây trở lại TPHCM. Dù vậy, so với các kỳ nghỉ Lễ, Tết trước, năm nay giao thông thông thoáng hơn.

Theo người dân, nguyên nhân là do một số công nhân không được nghỉ trọn 4 ngày lễ, do đó nhiều người chọn ở lại TPHCM.

Ở cửa ngõ phía Đông như đường Mai Chí Thọ, vòng xoay An Phú, lối vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây cũng ghi nhận tình hình đi lại gia tăng, nhưng không xảy ra kẹt xe.

Càng về tối, lượng người từ các tỉnh trở lại TP HCM càng tăng cao, khiến cửa ngõ ùn tắc tạm thời. Từ chiều, lực lượng chức năng cũng có mặt để phân luồng, điều chỉnh giao thông.

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM trong ngày 4-1 - Ảnh 2.
Người dân ùn ùn trở lại TPHCM trong ngày 4-1 - Ảnh 3.
Người dân ùn ùn trở lại TPHCM trong ngày 4-1 - Ảnh 4.

Hình ảnh cửa ngõ phía Tây TPHCM chiều 4-1.

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM trong ngày 4-1 - Ảnh 5.

Tại phà Cát Lái, hôm nay chỉ xảy ra kẹt xe cục bộ trước bến, trái với cảnh ùn tắc kéo dài dịp lễ mọi năm.

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM trong ngày 4-1 - Ảnh 6.
Người dân ùn ùn trở lại TPHCM trong ngày 4-1 - Ảnh 7.

Khu vực phà Cát Lái.

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM trong ngày 4-1 - Ảnh 8.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng về nút giao An Phú.

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM trong ngày 4-1 - Ảnh 9.

Nút giao An Phú chiều 4-1.

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM trong ngày 4-1 - Ảnh 10.

Cầu vượt N2, kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ khá vắng do chưa nhiều người biết cây cầu này đã thông xe từ 31-12-2025.

