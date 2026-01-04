Hình ảnh giao thông ngày 4-1: Các cửa ngõ khá thoáng

Chiều tối 4-1, sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 kéo dài 4 ngày, người dân từ các tỉnh đổ về TPHCM chuẩn bị đi làm, đi học khiến giao thông các cửa ngõ di chuyển chậm.

Quốc lộ 1 cũng đông xe chiều 4-1 nhưng không xảy ra ùn ứ giao thông.

Ghi nhận ở cửa ngõ phía phía Tây như đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 cũ), hàng nghìn xe máy, ô tô từ cách tỉnh miền Tây trở lại TPHCM. Dù vậy, so với các kỳ nghỉ Lễ, Tết trước, năm nay giao thông thông thoáng hơn.

Theo người dân, nguyên nhân là do một số công nhân không được nghỉ trọn 4 ngày lễ, do đó nhiều người chọn ở lại TPHCM.

Ở cửa ngõ phía Đông như đường Mai Chí Thọ, vòng xoay An Phú, lối vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây cũng ghi nhận tình hình đi lại gia tăng, nhưng không xảy ra kẹt xe.



Càng về tối, lượng người từ các tỉnh trở lại TP HCM càng tăng cao, khiến cửa ngõ ùn tắc tạm thời. Từ chiều, lực lượng chức năng cũng có mặt để phân luồng, điều chỉnh giao thông.

Hình ảnh cửa ngõ phía Tây TPHCM chiều 4-1.

Tại phà Cát Lái, hôm nay chỉ xảy ra kẹt xe cục bộ trước bến, trái với cảnh ùn tắc kéo dài dịp lễ mọi năm.

Khu vực phà Cát Lái.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng về nút giao An Phú.

Nút giao An Phú chiều 4-1.