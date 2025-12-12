HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh hiện trường khu đồi ở Lâm Đồng sạt lở nghiêm trọng, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Trường Nguyên

(NLĐO) - Chính quyền xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) buộc di dời khẩn cấp nhiều hộ dân sống dưới khu đồi 35 ha vì xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn.

CLIP: Cận cảnh khu đồi sạt lở nghiêm trọng, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

- Ảnh 1.

Ngày 12-12, UBND xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) đã hỗ trợ di dời nhiều hộ dân tại thôn Quảng Hiệp đến nơi an toàn trước tình trạng sạt lở khu vực đồi thông 35 ha, đe dọa khu dân cư.

- Ảnh 2.

Khu vực này thuộc khoảnh 5, tiểu khu 277B, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý. Điểm sạt lở lớn nhất nằm phía trên một khu dân cư, giáp đường cao tốc Liên Khương - Prenn, hướng từ Đức Trọng lên Đà Lạt.

- Ảnh 3.

Sau các trận mưa lớn kéo dài từ tháng 11-2025 đến nay, khu vực này tiếp tục sạt lở. Trong đó, đầu tháng 12-2025, sạt lở đã làm hư hỏng nhiều căn nhà dưới chân đồi, may mắn không gây thiệt hại về người.

- Ảnh 4.

Cách đó không xa là điểm sạt lở lớn khác làm đất đá tràn vào nhà dân. Theo bà Trần Thị Thanh Hải (thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh), cách nay vài ngày, đất đá từ phía đồi thông sau nhà sạt lở, chảy thành dòng và tràn vào bếp của căn nhà mà gia đình bà đã sinh sống ổn định cả chục năm nay.

- Ảnh 5.

Ghi nhận tại đây, phía trên đỉnh đồi ngay khu vực sạt lở đang có một số vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục đổ ập xuống phía dưới.

- Ảnh 6.

Những vết nứt trên ngọn đồi. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời tài sản, người dân, niêm phong nhà dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại đây. Đối với các hộ dân không chấp hành di dời, lực lượng chức năng đã cưỡng chế di dời người và tài sản đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ vừa qua.

- Ảnh 7.

Tình trạng sạt lở trên triền đồi đã xuất hiện từ năm 2024, đến nay vẫn diễn tiến bất thường khiến nhiều hộ dân lo lắng.

- Ảnh 8.

Hiện nay, dù trời hết mưa nhưng sạt lở vẫn tiếp diễn chính quyền xã Hiệp Thạnh buộc phải di dời khẩn cấp các hộ dân trong vùng nguy hiểm.

- Ảnh 9.

Đất đá sạt lở từ khu đồi vào nhà bà Thanh Hải. Hiện khu này đã được niêm phong để cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát, lập hồ sơ, báo cáo xin ý kiến tỉnh Lâm Đồng về hướng xử lý lâu dài.

- Ảnh 10.

Khu vực sạt lở đã được phong toả, cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn trong lúc chờ cơ quan chức năng xử lý.

sạt lở Lâm Đồng sạt lở Lâm Đồng xã Hiệp Thạnh
