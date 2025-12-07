Đèo Gia Bắc thông tuyến trở lại sau sạt lở nặng

Ngày 7-12, lãnh đạo UBND xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đèo Gia Bắc đã được lực lượng chức năng cơ bản xử lý xong các điểm sạt lở và cho một số loại xe lưu thông trở lại từ 17 giờ hôm nay.



Đèo Gia Bắc đã thông xe trở lại nhưng việc di chuyển vẫn còn khó khăn.

Theo lãnh đạo địa phương, tất cả các điểm sạt lở đã được khai thông. Tuy nhiên, một số điểm sạt lở quy mô lớn mới chỉ thông xe được một làn đường nên cần hạn chế các loại ô tô tải trọng lớn như xe tải nặng, xe đầu kéo, xe khách lớn để đảm bảo an toàn.

Hiện tuyến đèo này tuy đã thông nhưng vẫn tiếp tục khắc phục một số điểm sạt lở lớn trước khi lưu thông trở lại bình thường.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đêm 3-12, mưa lớn kéo dài đã làm 3 vị trí trên đèo Gia Bắc là Km43, Km45 vàKm50 xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Việc sạt lở cũng khiến 20 phương tiện cùng nhiều người mắc kẹt trên đèo, lực lượng chức năng phải khẩn trương ứng cứu.