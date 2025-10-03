HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hình ảnh "hồi sinh" suối Xiệp

Thanh Thảo

(NLĐO) - Khu vực suối Xiệp giờ đây đã chấm dứt tình trạng "cứ mưa lớn là ngập", người dân yên tâm cải tạo, sửa chữa nhà cửa.

Đầu tháng 10, phóng viên trở lại suối Xiệp giáp ranh 2 tỉnh TP HCM - Đồng Nai sau 1 năm xảy ra vụ việc người phụ nữ đi ô tô bị nước cuốn trôi vào đêm 13-9-2024, nơi đây giờ đã đổi thay, như lời một người dân phát biểu "chúng tôi đã ngủ ngon, không phải lo nơm nớp nước ngập vào nhà mỗi khi mưa lớn".


Ở khu phố Cầu Hang, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người dân phải sống chung với tình trạng "cứ mưa lớn là ngập" từ năm 2021 đến nay, thậm chí nhiều người phải xây tường gạch cao từ 2 đến 3 m hai bên để ngăn dòng nước. Thế nhưng, nhiều khi nước từ suối tràn ra đánh sập bức tường, dòng lũ cuốn trôi đồ đạc, khiến họ luôn sống trong trạng thái bất an, lo sợ.

Suối Xiệp dài hơn 3,5km có điểm đầu gần mỏ đá Tân Đông Hiệp (trước là ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và điểm cuối chảy ra sông Đồng Nai. Hai địa phương này hợp tác để thực hiện dự án cải tạo con suối, tuy nhiên trong khi phía Bình Dương cũ đã thực hiện hơn 50% khối lượng thì phía Đồng Nai hầu như "dậm chân tại chỗ".

Trước tình hình cấp bách, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương đã kiến nghị UBND tỉnh cho thi công trước cống qua Quốc lộ 1K theo lệnh khẩn cấp phòng chống thiên tai. Nhờ sự quyết liệt và nỗ lực của các bên, đến nay, một số gói thầu đã triển khai xong.

Suối Xiệp hồi sinh- Ảnh 1.

Từ khi gói thầu xây lắp số 10- rạch cái cầu có chiều dài gần 2 km hoàn thiện, đã chấm dứt tình trạng "cứ mưa lớn là ngập" tại khu vực này

Suối Xiệp hồi sinh- Ảnh 2.

Nếu mưa lớn thì nước cũng chỉ dâng cao hơn nữa hộp cống, không lo tình trạng ngập lụt

Suối Xiệp hồi sinh- Ảnh 3.

Ông Trần Văn Lâm, 59 tuổi ở khu phố Cầu Hang, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mới xây sửa lại căn nhà kiên cố hơn, ông yên tâm vì từ nay được ngủ ngon, không phải lọ mọ nửa đêm dậy dọn dẹp đồ khi có mưa lớn

Suối Xiệp hồi sinh- Ảnh 4.

Từ khi không còn ngập gói thầu xây lắp số 10 hoàn thiện, khu vực này sáng lên rõ rệt, người dân liên tục sửa chữa nhà cửa, bởi trước đây có sửa chữa thì nước cũng ngập hư hết nhà cửa, đồ đạc

Suối Xiệp hồi sinh- Ảnh 5.

Sau khi hoàn thành đoạn nối ra Quốc lộ 1K, đơn vị thi công sẽ tiến hành đổ bê tông hai bên hộp cống để tạo mỹ quan đô thị và giao thông đi lại thuận lợi hơn cho người dân

Suối Xiệp hồi sinh- Ảnh 6.

Tại vị trí cống qua Quốc lộ 1K cũng đã cơ bản được bàn giao mặt bằng xong, chỉ còn 2 hộ dân của phường Đông Hòa, TP HCM.

Suối Xiệp hồi sinh- Ảnh 7.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp đã tiến hành khởi công và thi công, đến nay đã đạt khối lượng khoảng 60%, giải quyết cơ bản thoát nước của tuyến suối Xiệp cũng như khu vực lân cận

Suối Xiệp hồi sinh- Ảnh 8.

Nếu điều kiện thuận lợi, gói thầu này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11-2025, sẽ giải quyết tương đối điểm ngập trên tuyến Quốc lộ 1K, tuy nhiên cần phải có sự phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường này, bằng cách cải tạo, đấu nối hệ thống thoát nước của Quốc lộ 1K vào suối Xiệp

Tin liên quan

Mong ngóng dự án cải tạo suối Xiệp hoàn thành

Mong ngóng dự án cải tạo suối Xiệp hoàn thành

Dự án cải tạo suối Xiệp thuộc tỉnh Bình Dương và Đồng Nai thực hiện dang dở khiến nhà cửa của người dân trong khu vực thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn

13 giờ chiều nay 30-9, hồ thủy điện Trị An xả lũ, cảnh báo ngập ven sông ở Đồng Nai và TP HCM

(NLĐO)-Hồ thuỷ điện Trị An sẽ xả lũ từ 13 giờ chiều nay 30-9 và tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ

Lời giải cho đô thị ngập úng: Cần một “nhạc trưởng”

(NLĐO) - Tình trạng cứ mưa là ngập đã trở thành thách thức hệ thống, bộc lộ yếu kém sâu sắc về thể chế và quy hoạch

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo