Hình ảnh "hồi sinh" suối Xiệp

(NLĐO) - Khu vực suối Xiệp giờ đây đã chấm dứt tình trạng "cứ mưa lớn là ngập", người dân yên tâm cải tạo, sửa chữa nhà cửa.
Đầu tháng 10, phóng viên trở lại suối Xiệp giáp ranh 2 tỉnh TP HCM - Đồng Nai sau 1 năm xảy ra vụ việc người phụ nữ đi ô tô bị nước cuốn trôi vào đêm 13-9-2024, nơi đây giờ đã đổi thay, như lời một người dân phát biểu "chúng tôi đã ngủ ngon, không phải lo nơm nớp nước ngập vào nhà mỗi khi mưa lớn".
Ở khu phố Cầu Hang, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người dân phải sống chung với tình trạng "cứ mưa lớn là ngập" từ năm 2021 đến nay, thậm chí nhiều người phải xây tường gạch cao từ 2 đến 3 m hai bên để ngăn dòng nước. Thế nhưng, nhiều khi nước từ suối tràn ra đánh sập bức tường, dòng lũ cuốn trôi đồ đạc, khiến họ luôn sống trong trạng thái bất an, lo sợ.
Suối Xiệp dài hơn 3,5km có điểm đầu gần mỏ đá Tân Đông Hiệp (trước là ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và điểm cuối chảy ra sông Đồng Nai. Hai địa phương này hợp tác để thực hiện dự án cải tạo con suối, tuy nhiên trong khi phía Bình Dương cũ đã thực hiện hơn 50% khối lượng thì phía Đồng Nai hầu như "dậm chân tại chỗ".
Trước tình hình cấp bách, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương đã kiến nghị UBND tỉnh cho thi công trước cống qua Quốc lộ 1K theo lệnh khẩn cấp phòng chống thiên tai. Nhờ sự quyết liệt và nỗ lực của các bên, đến nay, một số gói thầu đã triển khai xong.
