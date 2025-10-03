Hình ảnh "hồi sinh" suối Xiệp

Đầu tháng 10, phóng viên trở lại suối Xiệp giáp ranh 2 tỉnh TP HCM - Đồng Nai sau 1 năm xảy ra vụ việc người phụ nữ đi ô tô bị nước cuốn trôi vào đêm 13-9-2024, nơi đây giờ đã đổi thay, như lời một người dân phát biểu "chúng tôi đã ngủ ngon, không phải lo nơm nớp nước ngập vào nhà mỗi khi mưa lớn".





Ở khu phố Cầu Hang, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người dân phải sống chung với tình trạng "cứ mưa lớn là ngập" từ năm 2021 đến nay, thậm chí nhiều người phải xây tường gạch cao từ 2 đến 3 m hai bên để ngăn dòng nước. Thế nhưng, nhiều khi nước từ suối tràn ra đánh sập bức tường, dòng lũ cuốn trôi đồ đạc, khiến họ luôn sống trong trạng thái bất an, lo sợ.

Suối Xiệp dài hơn 3,5km có điểm đầu gần mỏ đá Tân Đông Hiệp (trước là ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và điểm cuối chảy ra sông Đồng Nai. Hai địa phương này hợp tác để thực hiện dự án cải tạo con suối, tuy nhiên trong khi phía Bình Dương cũ đã thực hiện hơn 50% khối lượng thì phía Đồng Nai hầu như "dậm chân tại chỗ".

Trước tình hình cấp bách, Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương đã kiến nghị UBND tỉnh cho thi công trước cống qua Quốc lộ 1K theo lệnh khẩn cấp phòng chống thiên tai. Nhờ sự quyết liệt và nỗ lực của các bên, đến nay, một số gói thầu đã triển khai xong.

Từ khi gói thầu xây lắp số 10- rạch cái cầu có chiều dài gần 2 km hoàn thiện, đã chấm dứt tình trạng "cứ mưa lớn là ngập" tại khu vực này

Nếu mưa lớn thì nước cũng chỉ dâng cao hơn nữa hộp cống, không lo tình trạng ngập lụt

Ông Trần Văn Lâm, 59 tuổi ở khu phố Cầu Hang, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mới xây sửa lại căn nhà kiên cố hơn, ông yên tâm vì từ nay được ngủ ngon, không phải lọ mọ nửa đêm dậy dọn dẹp đồ khi có mưa lớn

Từ khi không còn ngập gói thầu xây lắp số 10 hoàn thiện, khu vực này sáng lên rõ rệt, người dân liên tục sửa chữa nhà cửa, bởi trước đây có sửa chữa thì nước cũng ngập hư hết nhà cửa, đồ đạc

Sau khi hoàn thành đoạn nối ra Quốc lộ 1K, đơn vị thi công sẽ tiến hành đổ bê tông hai bên hộp cống để tạo mỹ quan đô thị và giao thông đi lại thuận lợi hơn cho người dân

Tại vị trí cống qua Quốc lộ 1K cũng đã cơ bản được bàn giao mặt bằng xong, chỉ còn 2 hộ dân của phường Đông Hòa, TP HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp đã tiến hành khởi công và thi công, đến nay đã đạt khối lượng khoảng 60%, giải quyết cơ bản thoát nước của tuyến suối Xiệp cũng như khu vực lân cận