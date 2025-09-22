Hình ảnh khác lạ tại ngã 3 chợ Tân Long - nơi xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết

Sáng 22-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại khu vực ngã 3 Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) - nơi giao giữa Quốc lộ 9 và tỉnh lộ 586, không còn cảnh lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán chuối mật mốc.

Tại khu vực này, trước đó, vào sáng 17-9, đã xảy ra vụ xe tải lao vào chợ Tân Long khiến 3 người chết và 9 người bị thương.

Theo quan sát, trong sáng nay, hàng trăm nông dân từ các xã miền núi tỉnh Quảng Trị đã được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển lên khu đất trống ở thôn Bích La Đông (xã Lao Bảo) để tập kết phương tiện và chuối mật mốc.

Quang cảnh ngã 3 chợ Tân Long trong sáng 22-9 và địa điểm tập kết chuối mới

Khu đất này cách ngã 3 chợ Tân Long khoảng 1,5 km về phía Tây, khá rộng và bằng phẳng. Tại đây, người dân dừng đỗ xe máy trật tự để chờ thương lái đến thu mua chuối.

Theo lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, sau vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, xã đã thông báo về địa điểm tập kết, thu mua chuối tạm để người dân được biết, thực hiện. Địa phương này quyết tâm sẽ sớm hoàn thành điểm tập kết mới để người dân tập trung vào đây buôn bán chuối nhằm đảm bảo thuận lợi, an toàn.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận trong sáng nay, 22-9:

Khu vực ngã 3 chợ Tân Long - nơi xảy ra vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết, 9 người bị thương - đã đường thông, hè thoáng

Lực lượng Công an xã Lao Bảo hướng dẫn người dân đến khu vực tập kết, buôn bán chuối mới - cách vị trí cũ khoảng 1,5 km

Người dân tập kết chuối ở khu vực đất trống thuộc thôn Bích La Đông (xã Lao Bảo), cách vị trí cũ khoảng 1,5 km

Lực lượng Trạm CSGT Đakrông hỗ trợ, hướng dẫn nông dân chở chuối vào địa điểm tập kết. Theo trung tá Lê Ngọc Anh, Trưởng trạm CSGT Đakrông, đơn vị đã cử lực lượng, phối hợp với Công an xã Lao Bảo để đảm bảo an toàn trật tự giao thông và hỗ trợ, hướng dẫn người dân vận chuyển chuối đến khu vực tập kết mới. Lực lượng của đơn vị này có mặt từ sáng sớm, triển khai 2 ca hỗ trợ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.