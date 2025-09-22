Hình ảnh khác lạ tại ngã 3 chợ Tân Long - nơi xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết

Sáng 22-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại khu vực ngã 3 Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) - nơi giao giữa Quốc lộ 9 và tỉnh lộ 586, không còn cảnh lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán chuối mật mốc.
Tại khu vực này, trước đó, vào sáng 17-9, đã xảy ra vụ xe tải lao vào chợ Tân Long khiến 3 người chết và 9 người bị thương.
Theo quan sát, trong sáng nay, hàng trăm nông dân từ các xã miền núi tỉnh Quảng Trị đã được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển lên khu đất trống ở thôn Bích La Đông (xã Lao Bảo) để tập kết phương tiện và chuối mật mốc.
Quang cảnh ngã 3 chợ Tân Long trong sáng 22-9 và địa điểm tập kết chuối mới
Khu đất này cách ngã 3 chợ Tân Long khoảng 1,5 km về phía Tây, khá rộng và bằng phẳng. Tại đây, người dân dừng đỗ xe máy trật tự để chờ thương lái đến thu mua chuối.
Theo lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, sau vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, xã đã thông báo về địa điểm tập kết, thu mua chuối tạm để người dân được biết, thực hiện. Địa phương này quyết tâm sẽ sớm hoàn thành điểm tập kết mới để người dân tập trung vào đây buôn bán chuối nhằm đảm bảo thuận lợi, an toàn.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận trong sáng nay, 22-9:
Bình luận (0)