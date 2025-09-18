Vụ xe tải lao vào chợ làm 3 người tử vong: Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch 2 tỉnh vào cuộc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ xe tải lao vào chợ làm 3 người tử vong: Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch 2 tỉnh vào cuộc

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và Nghệ An triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, rà soát các vấn đề về an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 167 ngày 17-9 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sau vụ xe tải lao vào chợ làm 3 người tử vong, Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch 2 tỉnh vào cuộc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn ở Quảng Trị. Ảnh: Đức Nghĩa

Công điện nêu rõ vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 17-9, tại khu vực chợ Tân Long, Xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe tải biển số 37C - 587.63 gây ra, làm 3 người chết, 7 nạn nhân khác bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men tốt nhất để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Đồng thời, khẩn trương trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải đối với xe ô tô biển kiểm soát 37C-587.63, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện trong vụ tai nạn nêu trên.

Bên cạnh đó, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ; các địa phương cần rà soát về hành lang an toàn giao thông, điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Lãnh đạo các địa phương cần chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường do địa phương quản lý; rà soát các tuyến đường, khu vực chợ, trường học, nơi đông dân cư dọc các tuyến đường có nguy cơ tai nạn giao thông cao để có biện pháp tổ chức giao thông, bố trí hạ tầng, biển báo, chốt chặn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tin liên quan

Vụ xe tải lao vào chợ: Khởi tố, bắt giam tài xế

Vụ xe tải lao vào chợ: Khởi tố, bắt giam tài xế

(NLĐO) - Tài xế trong vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc

(NLĐO) - Nhiều nạn nhân vẫn còn bàng hoàng, ám ảnh khi chia sẻ lại khoảnh khắc chiếc xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong ở Quảng Trị.

Vụ xe tải lao vào chợ: "Điểm nóng" lấn chiếm lòng lề đường và đã tồn tại lâu nay

(NLĐO) - Khu vực ngã 3 chợ Tân Long - nơi xảy ra vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong, là "điểm nóng" lấn chiếm lòng lề đường và đã tồn tại lâu nay.

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Nghệ An tai nạn xe tải lao vào chợ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo