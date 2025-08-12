HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hình ảnh khó tin của nhiều công sở cũ ở Huế

Tin, ảnh; clip: Quang Tám

(NLĐO) - Nhiều trụ sở từng là nơi làm việc của các đơn vị cấp tỉnh, cơ quan trung ương ở TP Huế sau khi chuyển đi thì trở nên hoang phế do không được sử dụng

Theo một số nguồn tin, UBND TP Huế vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm điểm, đề xuất xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan và có báo cáo cụ thể về việc quản lý, sử dụng khu nhà đất công sản từng là trụ sở Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị mới tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ) tại các lô I25, I26, I27 ở phường An Cựu. 

Trụ sở cũ của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế từng rất khang trang, hiện đại nhưng nay hoang tàn.

Năm 2022, sau khi đơn vị này sáp nhập với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế để trở thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh, trụ sở đã chuyển về đường Điềm Phùng Thị, phường Vỹ Dạ, TP Huế. Khu nhà đất này với toà nhà 3 tầng khá khang trang, hiện đại, được bố trí cho Viện Quy hoạch Xây dựng TP Huế làm việc. 

Nhưng đến nay, công trình ở trụ sở này vẫn chưa đưa vào sử dụng đúng mục đích; nhiều hạng mục thiết yếu bên trong bị tự ý tháo dỡ khi chưa nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 1.

Cửa, nội thất... của trụ sở này đã được tháo và vận chuyển đi nơi khác khiến hình ảnh tòa nhà trở nên hoang tàn, xuống cấp.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 2.

Trụ sở này chẳng khác gì ngôi nhà hoang.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 3.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 4.

Sở Tài chính TP Huế đã có công văn đề nghị Sở Xây dựng cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan việc tháo dỡ, di chuyển tài sản﻿ tại trụ sở này. Bên cạnh đó, đề nghị UBND TP Huế yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng báo cáo cụ thể thời gian đưa công trình vào sử dụng, làm rõ trách nhiệm﻿ quản lý và nguyên nhân công trình bị xâm phạm.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 5.

Phần mái che bị hư hại, tháo hết thiết bị.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 6.

Trụ sở này nằm ở khu vực đô thị mới nhưng bị bỏ hoang, rất lãng phí.

Nhiều trụ sở cũ tại TP Huế củng bị bỏ hoang nhiều năm qua. Trong đó, khu vực cạnh Quốc lộ 49 ở phường Mỹ Thượng, TP Huế từng là trung tâm hành chính huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ), sau khi di dời đến nơi làm việc mới thì nhiều trụ sở bỏ hoang đến bây giờ. 

Do không sử dụng, không người chăm sóc, duy tu bảo dưỡng nên theo năm tháng, những căn nhà xuống cấp trầm trọng, cây cối phủ kín, trông rất u ám. 

Trụ sở cũ của TAND huyện Phú Vang:

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 7.

Ngôi nhà 2 tầng khuất sau hàng rào và những bụi cây.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 8.

Cổng ra vào bị phủ kín cây cối.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 9.

Ngày 26-8-2011, Bộ Tài chính có quyết định điều chỉnh cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu của TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế về địa phương quản lý. Ngày 22-9-2011, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định giao khu nhà đất này cho UBND huyện Phú Vang quản lý.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 10.

Khu nhà đất này có khuôn viên rộng 482 m2; giá trị quyền sử dụng đất thời điểm đó là 180,75 triệu đồng; diện tích sàn sử dụng là 258,5 m2. Nguyên giá theo sổ sách kế toán là trên 717 triệu đồng.

Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Phú Vang cũ:

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 11.

Kho bạc Nhà nước huyện Phú Vang cũ gồm một căn nhà 2 tầng đưa vào sử dụng năm 1995, rộng 233,5 m2; nguyên giá là trên 432 triệu đồng, giá trị còn lại vào thời điểm năm 2009 là trên 188,7 triệu đồng (theo định giá của Bộ Tài chính). Còn căn nhà 1 tầng sử dụng năm 2001 với diện tích 53,5 m2, nguyên giá 5,57 triệu đồng, giá trị còn lại chỉ hơn 3,6 triệu đồng.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 12.

Khu đất này rộng 750 m2, nguyên giá trên 746 triệu đồng, giá trị còn lại vào thời điểm bàn giao là 746 triệu đồng.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 13.

Ngày 5-11-2009, Bộ Tài chính đã có quyết định điều chuyển nguyên trạng trụ sở làm việc cũ của Kho bạc Nhà nước huyện Phú Vang ở phường Phú Thượng cho UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quản lý với giá trị còn lại của cả đất và nhà là trên 935 triệu đồng.

Trụ sở cũ của VKSND huyện Phú Vang:

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 14.

Ngày 10-7-2013, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định tiếp nhận và giao UBND huyện Phú Vang quản lý khu nhà, đất của VKSND huyện.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 15.

Khu đất này có diện tích 779 m2.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 16.

Giá trị quyền sử dụng đất thời điểm này là 270 triệu đồng, diện tích sử dụng là 250 m2. Nguyên giá nhà và tài sản trên đất theo sổ sách kế toán là 320 triệu đồng.

Trụ sở hoang phế ở Huế: Hình ảnh xót xa từ các công sở cũ - Ảnh 17.

Tại quyết định bàn giao, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao UBND huyện Phú Vang lập phương án quản lý, sử dụng, báo cáo UBND tỉnh. Sau khi bỏ cấp huyện, các khu nhà đất này được giao cho UBND phường Mỹ Thượng quản lý.

