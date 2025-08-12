(NLĐO) - Nhiều trụ sở từng là nơi làm việc của các đơn vị cấp tỉnh, cơ quan trung ương ở TP Huế sau khi chuyển đi thì trở nên hoang phế do không được sử dụng
Theo một số nguồn tin, UBND TP Huế vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm điểm, đề xuất xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan và có báo cáo cụ thể về việc quản lý, sử dụng khu nhà đất công sản từng là trụ sở Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị mới tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ) tại các lô I25, I26, I27 ở phường An Cựu.
Trụ sở cũ của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế từng rất khang trang, hiện đại nhưng nay hoang tàn.
Năm 2022, sau khi đơn vị này sáp nhập với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế để trở thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh, trụ sở đã chuyển về đường Điềm Phùng Thị, phường Vỹ Dạ, TP Huế. Khu nhà đất này với toà nhà 3 tầng khá khang trang, hiện đại, được bố trí cho Viện Quy hoạch Xây dựng TP Huế làm việc.
Nhưng đến nay, công trình ở trụ sở này vẫn chưa đưa vào sử dụng đúng mục đích; nhiều hạng mục thiết yếu bên trong bị tự ý tháo dỡ khi chưa nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
Nhiều trụ sở cũ tại TP Huế củng bị bỏ hoang nhiều năm qua. Trong đó, khu vực cạnh Quốc lộ 49 ở phường Mỹ Thượng, TP Huế từng là trung tâm hành chính huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ), sau khi di dời đến nơi làm việc mới thì nhiều trụ sở bỏ hoang đến bây giờ.
Do không sử dụng, không người chăm sóc, duy tu bảo dưỡng nên theo năm tháng, những căn nhà xuống cấp trầm trọng, cây cối phủ kín, trông rất u ám.
