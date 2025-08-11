HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an Gia Lai vào cuộc vụ đốt tài liệu tại trụ sở UBND xã Phước Mỹ cũ

Đức Anh

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai đang vào cuộc vụ đốt hàng loạt tài liệu tại trụ sở UBND xã Phước Mỹ cũ chỉ ít ngày trước khi sáp nhập hành chính.

Ngày 11-8, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ đốt tài liệu xảy ra tại trụ sở UBND xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ; nay là phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Công an Gia Lai điều tra vụ đốt tài liệu tại UBND xã Phước Mỹ cũ - Ảnh 1.

Tài liệu có dấu đỏ bị hủy trong đêm 29-6 tại trụ sở UBND xã Phước Mỹ, được người dân phát hiện.

Theo đó, lực lượng an ninh đã làm việc với lãnh đạo, cán bộ phường Quy Nhơn Tây, cán bộ xã Phước Mỹ trước đây và các cá nhân liên quan để xác minh nội dung, nguồn gốc số tài liệu bị tiêu hủy.

Cuối tháng 6, người dân phát hiện khói nghi ngút bốc lên từ khuôn viên trụ sở UBND xã Phước Mỹ. Tại hiện trường, nhiều xấp tài liệu có đóng dấu đỏ đang cháy trong bể chứa nước. Người dân đã vớt được một phần tài liệu còn nguyên, gồm đơn thư khiếu nại, tố cáo và công văn giải quyết vụ việc.

Người dân cho biết việc đốt tài liệu diễn ra trong nhiều ngày và do cán bộ UBND xã Phước Mỹ thực hiện. Sự việc xảy ra chỉ ít ngày trước khi xã này sáp nhập với phường Bùi Thị Xuân thành phường Quy Nhơn Tây (ngày 1-7-2025). 

Theo quy định, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản công phải được bàn giao đầy đủ, lập biên bản kiểm kê và có xác nhận của các bên liên quan.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đăng loạt bài "Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng", phản ánh tình trạng đất công bị biến thành đất tư của cán bộ xã Phước Mỹ cũ, gây thất thoát hàng chục tỉ đồng và để hàng loạt công trình xây dựng trái phép mọc lên.

Do đó, dư luận càng đặt nghi vấn việc tiêu hủy tài liệu vào ban đêm, ngay trước thời điểm sáp nhập.

Tin liên quan

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng

LTS: Người dân tố cáo hàng loạt bất thường liên quan đất đai, xây dựng ở phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai) và phóng viên Báo Người Lao Động đã vào cuộc điều tra

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng (*): Công trình trái phép mọc như nấm

Hàng loạt công trình xây dựng trái phép mọc lên ở phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai tồn tại nhiều năm chưa bị xử lý, phần lớn liên quan đến một số cán bộ địa phương.

Công trình xây dựng Công an tỉnh Gia Lai tài liệu liên quan sáp nhập tỉnh Bình Định
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo