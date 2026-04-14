Thời sự Đô thị

Hình ảnh loạt cầu vượt tuyến Vành đai 3 TPHCM đã hợp long

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau gần 3 năm thi công, nhiều nhánh cầu vượt trên tuyến Vành đai 3 TPHCM đoạn giáp Tây Ninh đã hợp long, dự án bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện.

Trên công trường tuyến Vành đai 3 TPHCM đoạn qua cửa ngõ Tây Bắc, nhiều nhịp cầu vượt đã dần nối liền sau gần 3 năm thi công. Tại các nút giao quan trọng giáp ranh tỉnh Tây Ninh, các hạng mục chính đang được đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện nhằm kịp mục tiêu thông xe trong năm 2026.

Tại nút giao đường Nguyễn Văn Bứa – Vành đai 3 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ), nhánh cầu vượt dài hơn 500 m đã được hợp long và hoàn thiện phần lan can. Trên công trường, công nhân đang khẩn trương thi công đường dẫn ở hai đầu cầu nhằm sớm hoàn thiện hạng mục quan trọng này.

Đường Nguyễn Văn Bứa là trục giao thông kết nối quan trọng giữa TPHCM và Tây Ninh, mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe tải và container vận chuyển hàng hóa qua lại. Việc sớm hoàn thành cầu vượt tại nút giao này được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, bảo đảm lưu thông thông suốt khi phương tiện đi qua khu vực.

Dọc tuyến giáp Tây Ninh, một số cầu vượt nhỏ bắc qua các kênh rạch cũng đã hoàn thành phần thô. Công nhân đang lắp dựng khung thép để chuẩn bị đổ bê tông thành cầu. Nhiều mũi thi công khác huy động xe cơ giới san lấp, hoàn thiện nền đường Vành đai 3 TPHCM

Tại đoạn tuyến chạy song song kênh Thanh Niên (xã Vĩnh Lộc), mặt đường hiện ngập nước do đang trong giai đoạn xử lý nền bằng bấc thấm. Khu vực thi công tạo thành vùng trũng rộng khi nước từ lòng đất được ép trồi lên trong quá trình gia cố nền.

Theo công nhân tại công trường, việc xử lý nền bằng bấc thấm giúp tăng độ ổn định của nền đất yếu, bảo đảm chất lượng và độ bền cho công trình khi hoàn thiện.

Tại nút giao giữa Vành đai 3 TPHCM và tỉnh lộ 10 (xã Bình Lợi, TPHCM), nhánh cầu vượt cũng đã hợp long.

Trên công trường, công nhân đang lắp dựng khung thép và chuẩn bị đổ bê tông lan can trước khi tiến hành thảm nhựa mặt đường.

Ở khu vực đầu cầu vượt bắc qua tỉnh lộ 10, các nhà thầu đồng thời triển khai thi công nút giao nhằm kết nối phương tiện từ tuyến đường này lên Vành đai 3 TPHCM. Phần thô dưới dầm cầu đã hoàn thành, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án.

Trong khi đó, tại nút giao giữa Vành đai 3 TPHCM và Quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn cũ), các nhà thầu đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng nhánh cầu vượt bắc qua giao lộ này.

Hiện đơn vị thi công đang mở đường tạm để phân luồng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 22, đồng thời thu hồi mặt bằng phục vụ thi công các dầm cầu còn lại của tuyến Vành đai 3 TPHCM.

Hiện tại, trong ba nút giao quan trọng của tuyến Vành đai 3 TPHCM với Quốc lộ 22, đường Nguyễn Văn Bứa và tỉnh lộ 10, đã có hai nút giao hoàn thành hợp long. Nút giao còn lại tại Quốc lộ 22 đạt hơn 70% khối lượng và đang được đẩy nhanh tiến độ.

Liên quan đến quy mô tuyến đường, mới đây Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) và Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC đề xuất mở rộng Vành đai 3 TPHCM từ 4 lên 8 làn xe, với chiều dài khoảng 91 km, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 65.000 tỉ đồng theo hình thức BOT. Sở Tài chính TPHCM đang lấy ý kiến các sở, ngành liên quan về phương án này.

Theo UBND TPHCM, dự án Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài gần 77 km, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, giao các địa phương làm chủ đầu tư, triển khai theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỉ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tạo trục giao thông chiến lược kết nối các khu công nghiệp, cảng biển và cửa khẩu khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm TPHCM.

 

Tin liên quan

Phương án mới giảm ùn tắc phương tiện tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài

Phương án mới giảm ùn tắc phương tiện tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài

(NLĐO)- Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm việc tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, bàn giải pháp phân luồng phương tiện, giảm quá tải cửa khẩu.

Toàn cảnh khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa, nơi sẽ trở thành trung tâm mới của Tây Ninh

(NLĐO)- Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng phát triển thành trung tâm hành chính, kinh tế và logistics

Cận cảnh tuyến đường gần 19.400 tỉ đồng nối TPHCM với Tây Ninh

(NLĐO)- TPHCM đang đẩy nhanh thủ tục đầu tư dự án kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt gần 19.400 tỉ đồng, dự kiến khởi công quý III/2026, tăng kết nối liên vùng

