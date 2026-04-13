Chiều 13-4, đoàn công tác liên ngành Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do thiếu tướng Võ Tiến Nghị làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh về công tác quản lý cửa khẩu và phương án phân luồng phương tiện tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Đoàn công tác khảo sát một số địa điểm tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Ảnh: Đại Dương

Làm việc với đoàn có ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã khảo sát thực tế khu vực cửa khẩu, nghe báo cáo về tình hình quản lý, tổ chức phân luồng phương tiện xuất, nhập cảnh; hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu; đồng thời trao đổi, thống nhất nội dung xây dựng hệ thống gác chắn (barie) kiểm soát tại các luồng phương tiện qua cửa khẩu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đại Dương

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, Trạm kiểm soát liên hợp tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài được quy hoạch, xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2004. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, hạ tầng tại đây không còn đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng, dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến thời gian kiểm tra, giám sát phương tiện và hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Trước thực trạng trên, từ ngày 10-9-2025, Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tây Ninh đã tạm thời tổ chức phân luồng giao thông đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tuy nhiên, việc phân luồng hiện vẫn chưa đáp ứng đầy đủ một số điều kiện theo quy định như hệ thống barie kiểm soát, bục làm việc và hệ thống camera giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh báo cáo tình hình hoạt động Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Ảnh: Đại Dương

UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị các bộ, ngành xem xét thống nhất phương án phân luồng điều khiển phương tiện qua hai bên cửa khẩu, không đi qua Nhà kiểm soát liên hợp nhằm giảm tải khu vực này, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và phương tiện thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh.

Bên cạnh đó, tỉnh đề xuất thống nhất vị trí lắp đặt hệ thống barie 1A, 1B tại khu vực cửa khẩu để duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng theo đúng quy định pháp luật. Kinh phí thực hiện dự kiến do ngân sách tỉnh bảo đảm.

UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp tham mưu khảo sát, thống nhất vị trí, mẫu mã và tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống barie, bảo đảm đồng bộ trong quản lý cửa khẩu trên toàn quốc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị liên quan đã đóng góp, bổ sung nhiều ý kiến về phương án phân luồng giao thông, tổ chức kiểm soát phương tiện và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đại Dương

Tại buổi làm việc, thiếu tướng Võ Tiến Nghị đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Tây Ninh trong việc chỉ đạo, quán triệt nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước tại cửa khẩu; duy trì các hoạt động qua lại biên giới đúng các hiệp định về biên giới, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, thiếu tướng Võ Tiến Nghị cơ bản thống nhất với đề xuất phân luồng điều khiển phương tiện qua hai bên cửa khẩu, không đi qua Nhà kiểm soát liên hợp nhằm giảm tải và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh. Đồng thời thống nhất vị trí dự kiến lắp đặt hệ thống barie tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài để duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

Dự kiến công việc sẽ hoàn thành trước ngày 30-7-2026.