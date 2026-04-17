Thời sự Xã hội

Hình ảnh ấn tượng không khí Tết Chôl Chnăm Thmây nơi vùng biên Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Giữa tháng 4, không khí Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng khắp vùng biên Tây Ninh, đậm sắc màu văn hóa Khmer

Những ngày giữa tháng 4, không khí Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng lan tỏa khắp các phum, sóc của đồng bào Khmer tại vùng biên Tây Ninh. Ảnh: GIANG PHƯƠNG

Các sư sãi và phật tử thực hiện nghi lễ dâng cơm, một nghi thức quan trọng trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

Tại Chùa Botum Kirirangsay (còn gọi là chùa Khedol), thuộc phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh – một trong những ngôi chùa tiêu biểu của đồng bào Khmer – không khí đón Tết trở nên rộn ràng, nhộn nhịp. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

Chùa Botum Kirirangsay (còn gọi là chùa Khedol), nhìn từ trên cao. Ảnh: GIANG PHƯƠNG

Đông đảo người dân và du khách đã đến chùa tham gia các nghi lễ, hòa mình vào những hoạt động văn hóa truyền thống, thưởng thức các điệu múa dân gian uyển chuyển cùng nhiều trò chơi dân gian sôi động. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

Không chỉ là dịp thực hành tín ngưỡng, Tết Chôl Chnăm Thmây còn là ngày hội cộng đồng. Những bộ trang phục truyền thống như váy sampot, khăn rằn, áo chàm rực rỡ sắc màu làm nổi bật không gian chùa chiền cổ kính, tạo nên nét riêng đặc trưng của văn hóa Khmer nơi vùng biên. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

Người dân cùng nhau đắp núi cát trong khuôn viên chùa, cầu mong may mắn và mùa màng thuận lợi. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

Các nghi thức truyền thống trong Tết Chôl Chnăm Thmây được tổ chức trang nghiêm tại Chùa Botum Kirirangsay (chùa Khedol). Ảnh: GIANG PHƯƠNG

Du khách thích thú khi trải nghiệm không khí Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

Trẻ em và thanh niên tham gia các trò chơi dân gian, tạo nên bầu không khí vui tươi, đoàn kết. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

Các gia đình Khmer sum họp, cùng nhau đến chùa thực hiện nghi lễ đầu năm. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

Nhóm bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

Tết Chôl Chnăm Thmây là dịp để cộng đồng gắn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

“Gia đình tôi đến Tây Ninh du lịch, nghe nói Tết Chôl Chnăm Thmây ở đây rất vui nên ghé xem thử. Không ngờ không khí lễ hội lại rộn ràng, người dân thân thiện và các hoạt động văn hóa truyền thống rất đặc sắc. Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ đối với gia đình tôi” – bạn Hoàng Duyên (Ngụ TPHCM) chia sẻ. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

Các bạn trẻ hào hứng tham gia lễ hội tại Chùa Botum Kirirangsay. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

Đồng bào Khmer trong trang phục truyền thống tham gia các hoạt động lễ hội tại chùa. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

Tết Chôl Chnăm Thmây là dịp để các thế hệ trong phum, sóc gặp gỡ, sum vầy và truyền dạy những giá trị văn hóa truyền thống cho lớp trẻ. Ảnh: ĐỒNG HUỲNH

TPHCM: Hàng ngàn người đổ về chùa Chantarangsay tắm Phật, té nước cầu an

(NLĐO) – Chiều 16-4, đông đảo đồng bào Khmer tại TPHCM về chùa Chantarangsay tắm Phật, té nước, khép lại Tết cổ truyền với ước nguyện bình an, may mắn.

Tháng 3, giới trẻ đổ về núi Bà Đen “săn” ảnh hoa vông nem đỏ rực

(NLĐO) - Giữa địa thế hùng vĩ, những chùm hoa vông nem đỏ rực như thắp sáng cả ngọn núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh.

Núi Bà Đen đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết

(NLĐO) - Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã đón lượng khách "khủng" trong 6 ngày Tết, góp phần đưa doanh thu du lịch toàn tỉnh Tây Ninh vượt mốc 365 tỉ đồng

