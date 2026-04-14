Bạn đọc

Khuyến cáo của Công an TPHCM tới sinh viên

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên, người lao động đang khó khăn về tài chính cẩn thận trước những chiêu trò tinh vi

Ngày 14-4, Công an TPHCM vừa phát đi thông báo cảnh báo đến sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về những chiêu trò lừa đảo đang diễn ra.

Theo công an, các đối tượng lừa đảo đang gia tăng hoạt động, lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm và nhu cầu tài chính cấp thiết của sinh viên, người lao động để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Công an TPHCM phát thông báo khuyến cáo sinh viên khó khăn - Ảnh 1.

Sinh viên một trường đại học tham gia ngày hội việc làm. (Ảnh minh hoạ: Yến Anh)

Đáng chú ý, nhiều chiêu trò phổ biến liên tục được sử dụng như quảng cáo “việc nhẹ lương cao” dưới hình thức cộng tác viên online nhưng yêu cầu đóng phí hoặc ứng trước tiền; cho vay nhanh không cần thế chấp với lãi suất thấp nhưng thực chất là bẫy tín dụng đen.

Các đối tượng còn giả mạo chương trình học bổng, hỗ trợ tài chính để lấy thông tin cá nhân, mã OTP; đăng tin cho thuê trọ giá rẻ nhằm yêu cầu đặt cọc rồi cắt liên lạc; hoặc mạo danh cơ quan chức năng, nhà trường để gửi thông báo giả, yêu cầu chuyển tiền xử lý hồ sơ.

Theo Công an TPHCM, sinh viên, người dân cần cảnh giác với các dấu hiệu như yêu cầu chuyển tiền trước dưới bất kỳ lý do nào. 

Cần lưu ý và cẩn thận trước thông tin không rõ ràng, thiếu địa chỉ cụ thể; những lời thúc giục giao dịch nhanh nhằm tạo áp lực hoặc gửi đường link lạ, yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP.

Để phòng tránh, người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ.

Đồng thời, người dân cần kiểm tra nguồn tin qua các kênh chính thống, trao đổi với người thân hoặc cơ quan chức năng khi có nghi vấn. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Công an TPHCM nhấn mạnh việc nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin và chia sẻ cảnh báo trong cộng đồng, đặc biệt với sinh viên và người lao động khó khăn, là yếu tố quan trọng để ngăn chặn các hành vi lừa đảo. 

“Không nhẹ dạ – Không chuyển tiền – Không cung cấp thông tin cá nhân” được xem là nguyên tắc cốt lõi giúp mỗi người tự bảo vệ mình trước các chiêu trò ngày càng tinh vi hiện nay.


