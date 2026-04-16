Hình ảnh ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Đồng Nai

Sáng 16-4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nông Hồng Thức phát biểu khai mạc lễ phát động

Ông Nông Hồng Thức, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, sách là kho tàng tri thức của nhân loại. Đọc sách là chìa khóa mở ra kho tàng tri thức ấy. Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là điểm nhấn trong việc lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Những năm qua, Đồng Nai luôn quan tâm đầu tư phát triển hệ thống thư viện, bao gồm thư viện trường học, tủ sách cơ sở, phòng đọc sách của cơ quan, đơn vị, gia đình. Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các phương tiện giải trí hiện đại, việc phát triển văn hóa đọc đang đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn để khơi dậy niềm đam mê đọc sách, xây dựng thói quen đọc trong mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đề nghị các cấp, ngành, UBND xã, phường, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống thư viện, tủ sách, phòng đọc; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện; đa dạng hóa các hoạt động khuyến đọc; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi, được tiếp cận sách một cách dễ dàng, hiệu quả. Qua đó, phát huy truyền thống hiếu học, tích cực đọc sách, coi việc đọc sách là nhu cầu thiết yếu, là nét đẹp văn hóa trong đời sống hằng ngày, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026

Lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai tặng sách cho Thư viện tỉnh

Với chủ đề: Sách và chuyển đổi số - Lan tỏa tri thức thời đại mới, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 tại Thư viện Đồng Nai (phường Tân Triều) diễn ra nhiều hoạt động phong phú như trưng bày, xếp sách nghệ thuật, giao lưu phục vụ bạn đọc.

Điểm nhấn của sự kiện là nhiều gian hàng sách ứng dụng mã QR để giới thiệu sách trực tuyến, tạo sự thuận tiện cho bạn đọc tiếp cận thông tin. Riêng các tài liệu địa chí Đồng Nai đã được Thư viện tỉnh số hóa, phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu của bạn đọc trong và ngoài tỉnh.







